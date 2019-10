$!Danilo Medina da primer picazo para la construcción de un hotel en Cap Cana

Mientras, el ministro de Turismo, Francisco Javier Garcia, destacó que este tipo de proyectos indican la confianza que tienen los inversionistas en desarrollar complejos turísticos en el país.

Karisma Hotels y Resorts posee y administra hoteles de lujo en América Latina, el Caribe y Europa que han ganado diversas premiaciones que se otorgan al sector y han sido reconocidas por su enfoque creativo.

Entre los principales hoteles de Karisma se encuentran El Dorado Spa by Karisma, Azul Beach Resorts by Karisma, Generations Resorts by Karisma, Karisma Villas, Allure Hotels by Karisma, Hidden Beach Resorts by Karisma, Nickelodeon Hotels y Resorts, Sensatori Resorts, Sensimar Resorts y Karisma Adriatic. De su lado, Margaritaville cuenta con 19 locaciones de alojamiento y 24 proyectos en construcción, dos propiedades de juego y más de 60 de alimentos y bebidas como conceptos, en Margaritaville Restaurant, JWB Prime Steak AMD Seafood, 5 o’ Clock Somewhere Bar y Grill and LandShark Bar y Grill.