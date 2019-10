$!Diputado Carlos Guzmán dice que “obvio” se quedará en el PLD

El diputado Carlos Guzmán, que anteriormente era seguidor del expresidente Leonel Fernández, dijo que se quedará en el Partido de la Liberación Dominicana y apoyará a su candidato, Gonzalo Castillo.

Guzmán sostuvo que el PLD es la organización en la que se ha desarrollado políticamente y en la que la gente votó para elegirlo candidato a la alcaldía de Santo Domingo Norte, por lo que venció al actual alcalde René Polanco.

“Yo me quedo en mi partido, el PLD, en ese partido he hecho todo mi trabajo, ese partido me hizo diputado en el 2010, el más votado, me hizo diputado en el 2016 y en el proceso interno la gente votó de manera masiva para que yo lo represente en la boleta de la alcaldía del PLD, por ende, continuamos en el PLD”, respondió a los periodistas que le preguntaron si se iría para la Fuerza del Pueblo, de Fernández.

Sostuvo que respeta la decisión del expresidente de la República y la de otros dirigentes peledeístas de irse de la organización oficialista.

“Al candidato del PLD”, respondió al preguntársele que a cuál aspirante presidencial apoyaría.

“No hay que buscarle la quinta pata al gato, cada quien asume una posición y no hay que ponerse guapo”, afirmó y agregó que el presidente Danilo Medina sabe cómo él actúa.

También aseguró que a él no hay que vigilarlo, al hacer alusión a lo que dijo Danilo Medina sobre los leonelistas que se quedan en el PLD.

Medina advirtió que “no van a ganar” aquellos que “pretenden tomarnos el pelo, no pierdan su tiempo porque no van a ganar”, en alusión a los seguidores de Fernández.