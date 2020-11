$!Diputados conocen nueva vez proyecto de ley que crea programa del primer empleo

Los diputados Sonia Agüero y Máximo Castro reintrodujeron el proyecto de ley que crea el programa del primer empleo, con el objetivo de ofrecer oportunidades a los jóvenes y crear mecanismos para que obtengan su primera experiencia laboral, aunque no hayan tenido practicas previas en el área.

En el 2019, el Observatorio Político Dominicano (OPD) y la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) publicaron el estudio “Proyectos de ley de empleo juvenil o primer empleo en República Dominicana, 2019”.

El documento indicó que desde el 2007 se han presentado en el Congreso Nacional cuatro proyectos de ley con el objetivo de fomentar la creación de empleo juvenil en el país y que habían perimido hasta ocho veces por falta consenso en el tema de las exenciones fiscales.

La diputada Agüero, explicó que “muchos jóvenes” terminan sus estudios universitarios y a la hora de buscar empleos, son rechazados porque no tienen experiencia laboral y es por eso que propuso el proyecto.

Lamentó que en el país haya tantos casos de personas que terminan sus carreras universitarias y que no consiguen un empleo para poder implementar lo aprendido en las universidades. “Si acabas tu carrera y no tienes experiencia laboral, aun siendo un joven bueno y brillante, no te dan el empleo”, dijo.

La legisladora, que representa a la provincia de Dajabón, aseveró que la comisión que tiene su cargo el estudio el proyecto, están “trabajando para que los empresarios, empleadores y el Gobierno garanticen que esos jóvenes de primer empleo puedan ser favorecidos con esta ley”.

La presidenta de la comisión, Fior Daliza Peguero Varela, explicó que con la pieza legislativa se trata de insertar a los jóvenes en las plazas vacantes, la que debe contemplar incentivos atractivos para los empresarios.

A los trabajos de estudio del proyecto se sumaron la viceministra del Ministerio de Trabajo, Marie Laure Aristy, quien definió la iniciativa como favorable y dijo que debe beneficiar a todos los jóvenes, en especial a los más vulnerables.

Expresó que, para paliar el desempleo, desde el año 2016, esa institución del Estado ha implementado un programa, con el apoyo del Banco Mundial, colocando jóvenes en las empresas para que adquieran experiencia laboral, de los cuales la mayoría fue contratada.

El proyecto de ley, reintroducido por el diputado reformista Máximo Castro, establece en uno de sus considerando, que el trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado, cuya finalidad esencial es fomentar el empleo digno y remunerado.

Igualmente, instituye que en la República Dominicana se registra una alta tasa de desempleo entre los jóvenes de ambos géneros, lo cual limite sus posibilidades de una inserción social adecuada.

En el 2008 la cámara de diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de Ley del Primer Empleo, introducido por la exdiputada Karen Ricardo, el mismo establecía que las personas jurídicas y físicas que contraten ese tipo de personal obtendrán incentivos y beneficios, como exención del pago del auxilio de cesantía y preaviso a la terminación del contrato de trabajo y del pago del uno por ciento previsto en el literal a), del artículo 24, de la Ley No.116, del 16 de enero de 1980, que crea el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep).

Ricardo incluyó como gracias para las empresas, utilizar como crédito del Impuesto Sobre la Renta durante el año fiscal en que se produzcan los pagos el 25 por ciento de valor pagado a los jóvenes contratados, siempre que sean reportados en la forma establecida por la Dirección General de Impuestos Internos.

En días recientes, el senador Franklin Rodríguez, también sometió una pieza legislativa al Senado de la República para el “Fomento del primer empleo y desarrollo de jóvenes”, la cual tienen como objetivo promover el desarrollo socioeconómico y humano de la juventud dominicana, para facilitar su incorporación al mercado laboral y el sistema productivo nacional.

En el artículo número dos del ámbito de aplicación de la ley, establece que dicho estatuto comprende a todas las empresas privadas y del Estado que están sujetas al régimen laboral.

También establece que el Ministerio de Trabajo creará el registro denominado “Fomento el Primer Empleo” para que los empleadores interesados en acogerse al programa se inscriban y puedan obtener los beneficios correspondientes.

Según lo establecido en el proyecto del senador de San Cristóbal, sólo serán beneficiarios de esta Ley los empleadores que se inscriban y registren los contratos de trabajo en el Ministerio de Trabajo.

La Cámara de Diputados en la pasada sesión del día 08 de octubre creó la comisión especial a cargo del estudio de la iniciativa que crea programa del primer empleo y la cual está compuesta por Fior Daliza Peguero Varela quien la preside, Gregorio Domínguez Domínguez, Luis Antonio Vargas Ramírez y Pedro Julio Alcántara.

Y los diputados Jhonny de Jesús Medina Santos, Carlos Alberto Ramírez Filpo, Geraldo Antonio Concepción Vargas, Francisco Alberto Díaz García, Julio Alberto Brito Peña, María Mercedes Fernández Cruz, Eduardo Hidalgo Abreu, Verónica María Contreras de Jesús, Eduard Alexis Espiritusanto Castillo, Saury Antonio Mota Ramírez y José Horacio Rodríguez Grullón, son miembros también de dicha comisión.