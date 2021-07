$!Domínguez Brito critica forma de gobernar de Abinader: “Aquí se está viendo mucha improvisación”

El dirigente peledeísta Francisco Domínguez Brito criticó la forma de gobernar de la actual gestión, que a su juicio da muestras de “improvisación y vaivenes”, sujetos a lo que digan las redes sociales.

“Gobernar es planificar y actuar proactivamente para mejorar las condiciones de vida de las personas, algo aún más necesario cuando se enfrenta una crisis”, dijo en actos celebrados en su natal Santiago.

En ese sentido, mediante una nota de prensa, expresó su preocupación por lo que describió como “claros ejemplos de improvisación y vaivenes” del gobierno actual.

“Un presidente debe llegar a la posición con un plan claro para resolver los problemas estructurales del país y trabajar desde el primer día de acuerdo a esas metas. Sobre todo en tiempos de crisis e incertidumbre, se necesita un capitán que sepa dirigir el barco, que tenga un rumbo claro”, aseguró el precandidato presidencial del PLD.

A seguidas señaló: “Eso no significa que no se escuche a la población, por supuesto, pero hay una diferencia entre gobernar e improvisar. Aquí se está viendo mucha improvisación. Toman una medida hoy y la cambian mañana, dependiendo de lo que diga Twitter. Así no se construyen políticas públicas”.