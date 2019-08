$!Domínguez Brito: “No podemos dar paso a ofertas políticas improvisadas”

El precandidato presidencial del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, llamó este domingo a no improvisar ni volver al pasado ni permitir que una minoría desprestigie la obra de gobierno de esa organización.

Dijo que los peledeístas no pueden arriesgarse a que gobierne el partido opositor “que solo trae crisis y caos cada vez que llega al poder”.

“No es tiempo de inventos, no podemos dar paso a ofertas políticas improvisadas u oxidadas, no tiremos por la borda todo lo que hemos logrado. No podemos equivocarnos al elegir” aseguró.

Sostuvo que se debe seguir construyendo un nuevo país, ya que no es tiempo de vender el sueño de un Nueva York chiquito.

“No es tiempo de prometer la República Dominicana de 2044. Queremos mejorar la calidad de vida del dominicano”, precisó en un acto celebrado en el Palacio de los Deportes.