$!Domínguez Brito se monta en la ola de Reinaldo y ataca candidatura de Gonzalo

A la arremetida que mantiene Reinaldo Pared Pérez contra la precandidatura presidencial de Gonzalo Castillo se ha sumado otro aspirante al cargo del oficialista Partido de la Liberación Dominicano (PLD). Se trata de Francisco Domínguez Brito.

El discurso de ambos precandidatos (Pared Pérez y Domínguez Brito) se basa prácticamente en lo mismo. El temor de que la candidatura presidencial del PLD caiga en manos de “un improvisado”, expresión que le da directamente a las aspiraciones de Castillo, pues el exministro de Obras Públicas nunca había aspirado a un cargo electivo popular, aparte de que su proyecto se ha armado en pocas semanas, lo que para algunos es muy poco tiempo para que un candidato se granjee la simpatía del electorado en todo el país.

Esos puntos, al parecer, les preocupa al secretario general del partido de gobierno y presidente del Senado, y al exministro de Medio Ambiente y exprocurador general de la República.

Este domingo, precisamente, Domínguez Brito planteó, “no es tiempo de inventos, no podemos dar paso a ofertas políticas improvisadas (...) no tiremos por la borda todo lo que hemos logrados, no podemos equivocarnos al elegir”.

Sus palabras fueron dichas durante un acto que hizo en el estadio Olímpico Juan Pablo Duarte, durante el cual también cuestionó que la militancia peledeísta se descante por aspiraciones “oxidadas”, con lo que le da un espaldarazo a la sugerencia del presidente Medina de que la organización necesita “sangre nueva”. También le tiró fuertemente a la candidatura del expresidente Leonel Fernández al decir, “No es tiempo de prometer la República Dominicana de 2044. Queremos mejorar la calidad de vida del dominicano”. “República Dominicana 2044” es una de las propuestas de Fernández, proyecto en que hace sugerencias de que cómo debería funcionar el país para ese fecha.

Domínguez Brito también subrayó que los peledeístas no pueden permitir que un partido de oposición acceda al poder.