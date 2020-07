$!Dominicanos se quejan porque no aparecen en el padrón electoral en El Bronx

Decenas de dominicanos residentes en El Bronx, inscritos en ocho mesas electorales de la escuela 310 del vecindario de Kingsbridge, no pudieron ejercer su derecho al voto porque no aparecieron registrados en el padrón electoral.

Los afectados se quejaron de que en el 2016 votaron sin ningún inconvenientes y que esta vez se les impidió votar. ‘’No entiendo lo que está pasando aquí, yo siempre he votado en este recinto electoral y ahora no aparezco”, dijo una ciudadana dominicana que pidió omitir su nombre’’.

En tanto que el también dominicano Narciso Frías dijo que siempre ha votado en la escuela pública 310 del Bronx y ahora no aparece en el padrón electoral.

‘’Yo me siento indignado, me han impedido votar y desde muy temprano estoy aquí porque desde hace 12 años he votado en este lugar y que hoy no aparezco en el padrón. Responsabilizo a la Junta Central Electoral porque ellos al parecer me sacaron del padrón”, declaró.