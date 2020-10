Eddy Olivares: "Absolutamente nadie puede influir en mis decisiones"

El aspirante a presidir la Junta Central Electoral (JCE), Eddy Olivares, declaró este jueves que un “ciudadano se mide en base a su compromiso con su país” y que no tiene colores cuando asume una responsabilidad ciudadana, por lo que se declaró apto para dirigir ese organismo.

Olivares, cuestionado por el senador por Barahona José del Castillo Saviñón hizo la pregunta sobre sus vínculos políticos, a lo que Olivares respondió: “La JCE solo administra elecciones no es un tribunal. Ahora bien, un ciudadano se mide sobre la base de su compromiso con su país, no sobre la base de su compromiso de su partido o de un grupo. Un ciudadano que cuando asume un cargo público no se convierte en un servidor de su país no merece ser ciudadano. Es un ciudadano indigno y yo estoy aquí porque estoy absolutamente seguro, absolutamente nadie me puede influir en mis decisiones, como no ocurrió nunca en mis decisiones y todo el mundo lo sabe. Yo no tengo colores cuando asumo una responsabilidad”, sentenció.

Destacó además que la formación de la JCE, así como las decisiones que toma se realizan sobre la base del consenso.

“En la JCE no se puede imponer cosas, debe haber un consenso. El pleno es un órgano colegiado por la trascendencia de las decisiones que toma, precisamente para que en ella prevalezca el debate de las ideas, y por eso se toma lo que decida la mayoría. Lo más importante es garantizar que la JCE siempre funcione bajo la base de los acuerdos”, dijo Olivares.

La comisión del Senado encargada de la entrevista a los os aspirantes a integrar la Junta Central Electoral (JCE) continúa en una jornada de entrevistas.

Las vistas públicas iniciaron el 29 de septiembre pasado y hasta la fecha se han entrevistado 192 postulantes quedando pendientes 142.

Otros a ser entrevistados este jueves son: María Estela de León, Bolívar Cruz Sosa, Juan Bautista de la Rosa Méndez, Lenis Rosangela García Guzmán, Betty Francisca Vargas Acosta, Elvin Samuel Medina, Johanny Adalgisa Toribio de Cedano, Cristina María de L. Vargas Fernández, Maritza Valenzuela Mateo de Mateo, Lourdes Teresa de Jesús Salazar Rodríguez y Dahiri Miguel Espinosa Guerra. Además Vianela María Landrón Núñez, Santos Céspedes Moneró, Ricardo Ventura Molina, Rhina Altagracia Díaz Tejada y Lisbeth Orquídea Veras Rivas, entre otros.