$!Eddy Olivares: “He sido independiente toda mi vida”

Una JCE “independiente”

Además de los diversos sectores que se han pronunciado sobre el tema, este miércoles el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, dejó claro que esa organización quiere miembros sin vinculaciones partidarias en la Junta Central Electoral (JCE).

“Que no se repita lo que sucedió en el último proceso electoral y en el pasado de que han sido los vínculos de algunos miembros de la Junta con partidos políticos lo que ha devenido en el desarrollo de las elecciones, y en los resultados que no han sido los más fieles a la democracia”, dijo tras participar en una reunión de la Dirección Ejecutivo, que determinó que no desean personas vinculadas a partidos políticos en la JCE.

Sobre el tema, Eduardo Estrella, presidente del Senado, también se pronunció y dijo que solo votaría para miembros de la Junta por personas sin vinculaciones políticas.