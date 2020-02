El día que los popis movilizaron a una nación

View this post on Instagram

Lloro a el ver esto, se me infla el corazón de orgullo queremosdemocracia #dominicanrepublic #republicadominicana #sevan #sevanosevan #elpueblounidojamasseravencido