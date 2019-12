El gesto de Félix Bautista ante una advertencia de Danilo que enganchó a los lectores

La nota política sobre el discurso del presidente Danilo Medina la tarde del 21 de octubre, en el que advertía a los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que hasta en ese momento se les conocían como seguidores de Leonel Fernández, de que él no era tonto y del que crea que le va a “tomar el pelo, se equivocó”, fue la más leída en este año 2019 que casi concluye.

Durante la advertencia de Medina a los dirigentes afines con Fernández que habían ganado candidaturas, las cámaras enfocaban al senador por San Juan, Félix Bautista, a quien se le ve sostenerse de pronto parte de su chaqueta y acomodársela.

“No van a ganar” aquellos que “pretenden tomarnos el pelo, no pierdan su tiempo porque no van a ganar”, advirtió Medina.

El extracto de lo que dijo el presidente al respecto durante su inesperado discurso menos de 24 horas después del que emitió Leonel Fernández para finalmente anunciar que abandonaba el Partido de la Liberación Dominicana:

“A los compañeros que conocen, que están decididos a irse, déjenlos que se vayan, a los que están vacilando y no quieren irse, díganle que se queden, que esta es su casa. Aquí caben todos. Pero caben los que se quieran quedar con sinceridad, no los que han ganado candidaturas y les han aconsejados que no renuncien para que primero ganen y luego se vayan y renuncien con la candidatura que ganaron con el sudor de los hombres y mujeres del Partido de la Liberación Dominicana”

“Ojo con eso – continuó -, abiertos y generosos, pero tontos no somos. El que crea que nos va a tomar el pelo, se equivocó”, afirmó el mandatario.