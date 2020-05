$!En caso de que no haya elecciones debe jurar como presidente titular de SCJ, dice obispo de Baní

“Se han cometido delitos electorales, por lo tanto vemos a una Junta Central Electoral que está dormida, que esta viendo y no penaliza, no hace de árbitro, porque estamos hablando que una cosa es el presidente saliente, y otra son los candidatos que no pueden hacer proselitismo, no pueden hacerlo, tanto el partido de Gobierno como los otros, se está politizando todo el tema de las ayudas“, deploró.

Sobre la petición de algunos sectores para que se abra las actividades productivas, monseñor Masalles cree que se deben ir abriendo, pero las autoridades no deben recibir presiones de sectores que no son necesarios en un primer momento.



Explicó que el desmantelamiento de una cuarentena tiene que ser gradual, y debe comenzarse por los sectores que son auténticamente necesarios.

Cree que se puede comenzar abrir ciertas actividades porque ya todo el mundo en la República Dominicana se está concientizado, ya casi no hay quien ande sin mascarillas, por lo tanto si se abren sectores productivos, se mantiene el uso de las mascarillas y otras disposiciones sanitarias como el del distanciamiento social, la posibilidad de contagio sería mínimo.