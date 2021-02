$!¿En qué gastarán los partidos políticos los fondos estatales?

Todos los partidos políticos que recibirán fondos públicos están obligados a informar a la JCE en qué gastarán cada peso que recibirán, en conceptos generales. Esta vez son 1,260.4 millones de pesos distribuidos entre 25 organizaciones políticas, en proporción al rango en que se encuentre cada uno.

Debido a que sólo el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el Partido de la Liberación Dominicano (PLD) alcanzaron más del 5% de los votos, a ellos se les entregará el 80%, esto es 1,008.32 millones divididos entre dos; 504.16 millones para cada uno.

Los gastos más importantes que erogará el PLD serán 60 millones de pesos en abono a préstamos, 50 millones en el pago de la nómina y 30 millones para el IX Congreso celebrado a finales del 2019 y principios del 2020.

El partido de oposición proyectó gastar 20 millones en compra de locales, 10.5 millones para el servicio de cable y teléfono, 10 millones para material gastable y 14.86 millones para “comisión por servicios, impuestos e intereses”. Como el resto de partidos, el PLD estipuló un 10% de su presupuesto para la formación política, tal como obliga la Ley de Partidos Políticos, 33-18.

Los gastos del partido morado no agotarán todo el dinero de que dispondrán, así que contemplan un superávit de 192 millones de pesos. No identificaron ningún ingreso por otro concepto que no sea el financiamiento público.