$!Encuesta CID Latinoamérica dice Gonzalo Castillo encabeza preferencias con 40%

El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo encabeza las preferencias del electorado, según arrojó un estudio realizado por la encuestadora CID Latinoamérica en el cual obtuvo un 40% en intención de voto, en comparación con Luis Abinader, del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) con un 38%.

Al preguntárseles a los ciudadanos: Si se celebrasen hoy elecciones presidenciales y los candidatos fueran los siguientes ¿por cuál candidato votaría usted?, Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño por el PLD llevan la delantera con un 2% de ventaja frente al competidor más cercano.

En tanto, un 8% dijo que votaría por Leonel Fernández con Sergia Elena de Séliman por la Fuerza del Pueblo; mientras que un 5% no sabe.

Con relación a la seguridad de ir a votar en las próximas elecciones presidenciales y congresuales, el 45% dijo estar muy seguro; un 15% algo seguro; un 16% poco seguro, un 20% nada seguro y un 4% no sabe o no responde.

La empresa Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo CID Latinoamérica llevó a cabo la recolección de datos de este estudio de opinión pública en la República Dominicana del 23 al 24 de abril del 2020.

Entrevistó un total de 1,310 adultos dominicanos de 18 años de edad o más, residentes en todo el país. El 51% de los consultados es femenino y el 49% masculino.

Valoración de gestión de gobierno

Otro aspecto estudiado por la encuestadora CID Latinoamérica fue la evaluación de la gestión presidencial.

Se les preguntó a los entrevistados ¿Cómo califica usted la labor que está realizando Danilo Medina como presidente del gobierno? El 72% respondió que Muy Buena/Buena, frente a un 25% que contestó Muy Mala/Mala y un 3% no sabe o no responde.

Otra pregunta realizada fue: ¿Considera usted que el gobierno de Danilo Medina ha sido beneficioso para el país? Un 70% dijo que sí y un 30% respondió que no.

En este estudio, CID Latinoamérica también incluyó la evaluación del presidente Danilo Medina en el manejo de la crisis del coronavirus.

Al preguntarles ¿Luego de conocer las medidas tomadas por el gobierno, como evalúa usted de manera general la labor que está realizando el presidente Danilo Medina para enfrentar el coronavirus?, un 79% dijo

que Muy Favorable/Algo favorable, un 20% manifestó que Poco Favorable/Nada Favorable y un 1% no sabe o no responde.

Con relación al nivel de satisfacción con las acciones tomadas por el gobierno dominicano para enfrentar el coronavirus, los resultados fueron los siguientes: Muy Satisfecho/Algo Satisfecho un 74%; Poco Satisfecho/Nada Satisfecho un 25% y no sabe o no responde un 1%. Otra pregunta que incluyó la encuesta fue ¿Para usted qué es más importante que se reactive la economía o que nos quedemos en casa para cuidar la salud? El 82% indicó “quedarnos en casa para cuidar la salud”, frente a un 17% que considera que “Se reactive la economía” y un 1% que no sabe o no responde.