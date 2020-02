$!Está preso seguridad de Abinader denunció supuesta trama para fraude en comicios

Fue entregado la noche de este lunes a la Policía Nacional el coronel de esa institución Ramón Antonio Guzmán Peralta, seguridad del candidato presidencial del opositor Luis Abinader, y quien alegadamente alertó a ese partido del conocimiento que tenía de que, a través de organismos del Estado, se tramó o tramaría un sabotaje a las elecciones municipales.

El oficial fue llevado por el abogado Antoliano Peralta, quien dijo que contra éste se había formulado un expediente que incluía acusación de terrorismo, tráfico de armas, lavado de activos y otros delitos, pero expresó que todos sabían que esas eran “imputaciones aparentes”.

“Al coronel en la orden de arresto se le imputa tráfico de armas, lavado de activos, terrorismo, asociación de malhechores, etc, pero nosotros sabemos que esas son imputaciones aparentes, imaginamos lo que se está tratando de investigar pero no podemos comunicar eso porque no tenemos confirmación alguna”, dijo.

Cuando se le cuestionó si su detención estaba vinculada al caso de la denuncia de fraude para las elecciones municipales de la Junta Central Electoral dijo: “Bueno, el coronel dice haber recibido, ustedes lo van a ver en esta nota, información de un técnico de una empresa telefónica de que personas ligadas a organismos de inteligencia del Estado intervinieron los equipos de la Junta. El coronel afirma eso. Su única participación es que recibió esa información”.