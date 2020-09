$!Excontralor explica por qué Contraloría tiene facultad para auditar instituciones del Estado

Desde mi punto de vista la base fundamental que genera las dudas de si la Contraloría pude o no realizar las auditorias obedece a cinco (5) causas fundamentales, las cuales paso a enumerar:

Basados en la ley 10-07 y su respectivo Reglamento de Aplicación no debe haber lugar a dudas de que la Contraloría General de la República (CGR) puede y debe auditar las instituciones públicas, no solo en situaciones de cambio de gobierno como en este caso que ha generado tanta controversia, sino de manera permanente.

b) en los casos en que, como resultado de la evaluación de la ejecución presupuestaria efectuada por la Unidades de Auditoría Interna, se determine el avance físico de los programas y proyectos de inversión pública, no se corresponde con los avances financieros otorgados por la Oficina Nacional de Presupuesto.

El Art. 14 deja bastante claro que las Atribuciones de la Contraloría no se limitan a la aprobación de pagos y registro de contratos. Específicamente en el acápite 2 establece que:

Yo me pregunto en esta ocasión, como puede Contraloría evaluar esos procedimientos y normas sino ejecuta una auditoría?

Quinta causa

Es la que tiene más peso en esta controversia, la desconfianza en la objetividad de los resultados de las auditorías de la Contraloría General de la República y de la Cámara de Cuentas, esto basado en quien nombro o designo a cada uno de esos órganos de control.

Para mí quien la ejecute la auditoría es irrelevante siempre y cuando la efectué de acuerdo a Normas y procedimientos de Auditoria Generalmente Aceptadas, ya que una auditoria bien realizada llevara a los mismos resultados, y lo fundamental en un informe de auditoría son las evidencias o pruebas que sustenten los hechos revelados.

Esas pruebas o evidencias serán la base para judicializar o no una gestión, si quien ejecute la auditoria no sustente bien las evidencias o pruebas el responsable de la institución auditada refutara y anulara los hechos imputados, si por el contrario quien ejecuto la auditoria omitiera hechos irrefutables documentados con evidencias y pruebas suficientes, entonces el nuevo incúmbete se encargara de revelarlos y deberá ser incluido o considerado en un posible proceso judicial.

En relación al párrafo anterior he tenido varias experiencias participando en procesos judiciales como Perito Especialista, que es una figura considerada en el Código Procesal Penal cuyo propósito es aclarar aquellos puntos técnicos del informe que pudieran se erróneos, omitidos o generar dudas,

Es importante expresar que no estamos convencidos de que la Contraloría General de la República pueda efectuar estas auditorías debidos a que no cuenta con el personal suficiente y gran parte de los auditores hasta el momento no han logrado desarrollas las competencias para ejecutar esos procesos, esto debido a lo que explicamos que la práctica se ha limitado a aprobar órdenes de pago y registrar los contratos.

Para concluir se debe destacar que la ley 10-07 considero la importancia de la independencia, objetividad y calidad de las auditorías internas y esto se evidencia en los artículos 14 acápite 4,5 y 6, que establecer la coordinación, orientación y evaluación del trabajo de las Unidades de Auditoría, el seguimiento y control de calidad de los auditores internos y la evaluación técnica de los procedimientos ejecutados. En el Artículo 16 se prevé una Auditoria de Calidad a la CGR cada tres años a ser efectuada por una firma especializada.

