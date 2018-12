$!Exigencia de la Ley de Partidos empuja pactar coaliciones en 2020

Las exigencias que impone la nueva Ley 33-18 a los partidos emergentes para mantener su reconocimiento, los estaría forzando a conformar coaliciones políticas tendentes a llevar candidaturas comunes en las elecciones del 2020.

La legislación de Agrupaciones, Movimientos y Partidos Políticos establece en su artículo 75 que será declarada disuelta la personería jurídica de la organización que no haya obtenido por lo menos el 1% de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones. Además por quedarse sin representación congresual o municipal o por no alcanzar el porcentaje de ley cuando concurra aliado y el candidato que es aportado en la alianza no alcance a ganar la posición para la que se presentó.

Esos requisitos sumados a la prerrogativa del 20% destinado a la reserva de candidaturas para las alianzas, estaría llevando a los partidos minoritarios a buscar salidas que les garanticen su permanencia en el sistema después de los comicios del 2020.

A ello se suma el hecho de que en las elecciones del 2016, de los 26 partidos reconocidos que participaron en la contienda, 16 no alcanzaron una votación del 1%, no obstante, a que en su mayoría fueron aliados.

Ante ese escenario sería que los emergentes se están abocando desde ya a trabajar en las conformaciones de coaliciones que les garanticen curules en el Congreso Nacional y las Alcaldías.

El más reciente de los casos es la coalición política “Juntos Podemos”, en la que trabajan 10 partidos reconocidos, pertenecientes al Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana, quienes dice están detrás de posiciones determinantes en los venideros comicios.

Informaron que están creando una plataforma de vinculación social y de representación de intereses locales a través de candidatos comunes, para que todos los sectores nacionales organizados ofrezcan al electorado candidaturas de compromiso ciudadano por el desarrollo.

En esa misma tónica está otro grupo de partidos y organizaciones sociales, entre los que participan Alianza País (Alpaís) y Opción Democrática (OD), quienes también trabajan en una coalición de partidos.

Al respecto, Alpaís refirió que la coalición es un instrumento concreto para la concertación del conjunto de sectores políticos, sociales y ciudadanos independientes; tendentes a propiciar una gran alianza nacional.

Como parte de esa mecánica, ya el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), asumió como su candidato a alcalde por el municipio de Santo Domingo Este al exdiputado Manuel Jiménez, quien también formará parte de una coalición de partidos.

“Estamos en disposición de trabajar junto a todos los hombres y mujeres que asuman el compromiso de construir una gran alianza, un proyecto de país con justicia y prosperidad para todos y todas”, anunció en su oportunidad Luis Miguel De Camps, presidente del PRSD.