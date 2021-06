Expresidente Fernández recomienda al Gobierno subsidiar sectores ante aumento de precios

El ex presidente Leonel Fernández recomendó al Gobierno subsidiar a sectores ante la posibilidad de incremento de precios de productos sensibles como el pan.

El ex jefe del Estado y líder de la Fuerza del Pueblo fue entrevistado por los periodistas luego de participar en un acto realizado en el Senado en homenaje póstumo al historiador, dramaturgo y cineasta dominicano, Jimmy Sierra.

“Yo le aconsejaría al gobierno actual, no me están pidiendo consejos, pero en representación de lo que es el interés popular, me atrevería a sugerir que para evitar un incremento del pan y de otros productos sensibles de la canasta familiar que el Gobierno asuma el subsidio de esos productos”, declaró Fernández.

Dijo que los gobiernos, antes posible aumentos de los precios del pan, generalmente apoyan a los panaderos para que el costo de producción del producto no se refleje en el precio al consumidor.