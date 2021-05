Falta de documentos de identidad: uno de los tantos problemas en Los Auquelles

La encuesta Enhogar 2016 que realizó la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), reveló que un 5.1% de la población dominicana carece de su acta de nacimiento. Sin embargo, la falta de documentación no solo afecta a los descendientes de los nativos de esta parte de la isla de Santo Domingo sino también aquellos de ascendencia haitiana, los cuales están en una condición mayor de vulnerabilidad luego de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que redefinió las condiciones para adquirir la nacionalidad dominicana. De acuerdo a las organizaciones que trabajaron con los afectados por el fallo y tomando como referencia la primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI 2012), se preveía que unas 200 mil personas habrían sido desnacionalizadas.

Si hasta el momento no ha comprendido la historia que le estoy contando con nombres ficticios, aquí se lo pongo un poquito más claro: A sus 34 años de edad es que Andrés ha comenzado el proceso para la declaración tardía de nacimiento de sus cinco hijas con 14, 10, 6, 5 y 4 años de edad, debido a que él no tenía cédula porque su madre tampoco tenía documento de identidad y eso fue un impedimento para garantizar el derecho fundamental del nombre y apellidos a sus hijas. Una de las cuales tiene 14 años y ya es madre pero tampoco pude declarar a su bebé porque ella no tiene documento.

Acceder a las tecnologías de la información y la Comunicación o estar pegados a las redes sociales y otros medios tecnológicos de comunicación, no es la prioridad de los residentes. Las razones podrían ser obvias, allí no llegan las señales de las compañías telefónicas, lo que también es una limitante para los empleados de la Junta Central ya que eso les imposibilita hacer la captura de los datos biométricos de las personas mayores de 12 años de edad que deben someterse al proceso de declaración tardía.

La partera

“Ahh dio caramba uste’, todavía yo ni me había casao’ cuando yo empecé a coger los primeros y mire tengo 80 y pico de años y todavía sigo”, Carmela de los Santos quien tiene 82 años de edad y con cachimbo en mano comenta que dio a luz a 17 hijos.

El oficio de comadrona lo aprendió de su madre, Orfelia, quien también fue partera y madre de 17 hijos. Ella fue la única de sus hermanas que aprendió el oficio.

“Hay muchas que no pueden bajar allá bajo, no. Hay muchas que no le da lugar y yo tengo que ir, tengo que hacerle el servicio porque las que le da lugar ellas se van (a Padre las Casa) pero las que les coge aquí yo tengo que ir. Pero y, he tenido buena suerte que nunca me se ha quedao’ una mujer porque yo se muchas cosas pa’ eso”, refiere con orgullo la mujer que por el paso de los años tiene problemas en la vista.

“Carajo, yo hasta a una puerca la despacho... Si el niño viene por espalda, carajo, yo se lo enderezo”, cuenta como hazaña la anciana mientras una de las madres a las que asistió se acercaba a su pequeña casita para pedirle su cédula para poder comenzar el proceso de declaración tardía de su hijo.