$!FNP hará pública investigación a regidor por decir que propuestas de sobornos no se rechazan

Lo que dijo el regidor

”Tú me solicitas a mí que tú vas a hacer una bomba de combustible. Oh, vamos a sacarte cuánto tú paga del arbitrio, tú pagas de arbitrio 150 pesos, ¿De quién son esos arbitrios? Del pueblo, ahora tú te vas a ganar en la acción de esa bomba a presente y futuro, 100 millones de pesos y tú decides decirme mira ayúdame con esto, háblame con los regidores, de lo mío yo te voy a dar cinco millones de pesos. Ah ¿y yo te voy a decir que no?. Dígame un regidor, legislador que le digan te voy a regalar cinco millones de pesos que le diga que no”, manifestó.

Posteriormente, Leonte Torres negó lo dicho y aseguró que el video en donde se ve emitiendo las declaraciones estaba editado. También aseguró que es un hombre ético e incapaz.