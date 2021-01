$!Fuerza del Pueblo pide a la JCE respetar su “condición de partido mayoritario”

El delegado político del partido Fuerza del Pueblo (FP), Manuel Crespo, advirtió a los titulares de la Junta Central Electoral (JCE) que el país se cansó de los fraudes con la pasada gestión de gobierno y del propio órgano de elecciones, luego de depositar un recurso de revisión de la resolución 01-2021 relativa a la asignación de recursos a los partidos políticos.

Crespo dijo que la JCE debe tener claro que sigue ubicada frente a la Plaza de la Bandera, que fue símbolo de la rebeldía juvenil “cuando le dijimos ya basta a los que querían desconocer la Constitución”.

Aseguró que la JCE no puede emplear un método que no se sabe de dónde lo sacó y que no le reconoce a FP haber obtenido un 5.69 % de los votos en las elecciones presidenciales del 5 de julio de 2020.

Dijo que esperan no llegar hasta el Tribunal Superior Electoral (TSE) ni a ninguna instancia superior, y desean se pueda resolver todo ahí.