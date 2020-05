$!Fuerza del Pueblo pide rechazar sustitución de candidaturas por ruptura alianza PLD-PLR

La Fuerza del Pueblo (FP) pidió a la Junta Central Electoral (JCE) rechazar la sustitución de candidaturas que por el cese de la alianza con Amable Aristy Castro, solicita el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Mediante una instancia depositada vía la secretaría general por el delegado político Manuel Crespo, establecen que la JCE debe actuar en consonancia con las motivaciones adoptadas el pasado 14 de mayo, cuando rechazó una solicitud elevada en ese sentido por el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS). La Junta no acogió una solicitud del BIS de apertura de plazo para reconsideración y corrección de pactos de alianzas en el nivel senatorial.

Aluden además que el 28 de abril pasado mediante el acta No. 34-2020 no se aceptó un pedimento de los partidos: Quisqueyano Demócrata (PQDC), BIS, Demócrata Institucional (PDI) y Unidad Nacional (PUN), sobre candidaturas a cargos electivos a ser escogidos en las próximas elecciones.

“Observamos que, la anunciada propuesta que pretende hacer el PLD de nuevas candidaturas no encuentra sustento legal en el párrafo I del artículo 146 de la Ley de Régimen Electoral en razón de que, las candidaturas ya admitidas solo podrán ser rectificadas en caso de que “... uno o varios de los candidatos (as) comprendidos en ella renunciaren, fallecieren, quedaren incapacitados o fueren declinados”, lo cual no ha sucedido”, argumentan.

El PLD y el Partido Liberal Reformista (PLR) rompieron su pacto de alianza, y en consecuencia, el oficialismo busca sustituir las candidaturas afectadas.

José Ramón Fadul, delegado político del partido ante la JCE, anunció que decidieron inscribir a Robert de la Cruz, asistente del presidente Danilo Medina, como candidato a senador por La Altagracia en lugar de Aristy Castro.