$!Gobierno desmiente a la JCE de que consultó a Danilo Medina sobre suspensión de elecciones

El ministro Admirativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, acusó a la Junta Central Electoral de “actuar con irresponsabilidad” en el proceso de los comicios de ayer domingo y desmintió, además, al presidente de ese organismo, que dijo consultó a Danilo Medina antes de suspenderlos.

Otro funcionario que negó lo dicho por Julio César Castaños fue el vocero de la Presidencia de la República, Roberto Rodríguez Marchena.

“No, no habló con el presidente Medina, en ningún momento habló con el presidente Medina. El presidente le hizo saber (a Castaos Guzmán) a través de alguien, pero no porque hablaran directo, la posición (del PLD), pero no habló directamente”, aseguro Peralta en la mañana de este lunes.

En una entrevista en el programa El Sol de la Mañana, Peralta explicó que la posición del PLD era que donde no hubo problemas para votar, que fue con el de la boleta impresa, se dejaran concluir las elecciones.

Acusó al organismo electoral de dejarse presionar del Partido Revolucionario Moderno.

La presión de “la oposición, del principal partido de oposición que no querían bajo ningún concepto y hablaron fuerte”, dijo.

El presidente de la JCE explicó a los delegados de todos los partidos, según un video que se filtró, que habló con los principales líderes de los partidos, incluido el presidente Medina antes de decidirse por suspender las elecciones.