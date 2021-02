$!Gobierno, dispuesto a entregar el 100 % de los fondos que se asigna a los partidos

En tal sentido, José Ignacio Paliza afirma que el planteamiento del mandatario no tenía intensión de buscar ganancia política, sino la de contribuir en un momento especial que vive la República Dominicana por la pandemia del COVID-19.

"No está en el ánimo del Gobierno contradecir o entrar en enfrentamiento con los demás partidos de la oposición y mucho menos con una Junta Central Electoral nueva, que tiene inclusive una opinión contraria al respecto", señaló Paliza al recordar que los fondos que se reducirían serían destinados a la construcción de un recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el municipio Santo Domingo Este.

Recientemente el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez sugirió que a los partidos mayoritarios se les entregará el 70% de los fondos y el restante 30% se repatiera entre los minoritarios.

Licitación de Salud Pública

En otro orden, Paliza dijo que la cancelación de una licitación para la compra vacunas que hacía el Ministerio de Salud Pública tras un escándalo por supuesta sobrevaluación se hizo para aplicar los correctivos de lugar.

La actual administracion "no es un Gobierno que oculta, no es un Gobierno que no toma cartas en el asunto ni que prevé; es un Gobierno que quiere hacer las cosas de una manera diferente", indicó.

Sostuvo que ese incidente no afectará el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, de que dijo todo esta bien planeado para lograr los objetivos trazados.