$!Gonzalo Castillo asegura PLD ganará en febrero más de 70% de las alcaldías

“En las municipales de febrero y las presidenciales de mayo no hay nada que buscar; el PLD está gana’o mucho a poco ”, afirmó.

Igualmente, sostuvo que es con “los votos en las calles, con la gente y conquistando el corazón de los dominicanos y las dominicanas que se ganan las elecciones”.

Reiteró que el PLD saldrá victorioso en las elecciones municipales “porque cuenta con la simpatía del pueblo dominicano, que desea que esta organización política siga gobernando para continuar con el progreso y bienestar del país, y cuando a mí me toque mi turno, en mayo, me voy en primera vuelta”.

El candidato presidencial reiteró a sus seguidores el pedido de no dejarse provocar. “Yo quiero que caminemos juntos por una nueva política, la de la decencia, respeto hacia los demás y dejemos atrás la vieja política de las peleas, las agresiones, insultos, mentiras y las falsedades. A quien le dé un empujón, dele un abrazo, extiéndale la mano y dele las bendiciones, pero no se deje provocar, porque el que está gana’o no pelea”.

Durante un recorrido por la provincia San Juan, Castillo dijo que la campaña Gonzalo 2020 “está dedicada en cuerpo y alma” en apoyar a sus candidatos municipales.

Castillo se expresó en estos términos durante el acto de juramentación de los candidatos a alcaldes y directores municipales de la provincia de San Juan. El candidato presidencial juramentó a los candidatos a alcaldes de San Juan, Bohechío, El Cercado, Juan de Herrera, Las Matas de Farfán y Vallejuelo.

También a los candidatos a directores de distritos municipales de El Rosario, Guanito, Hato del Padre, Hato Nuevo, La Jagua, Las Charcas de María Nova, Pedro Corto, Sabana Alta, Sabaneta, La Zanja, Arroyo Cano, Yaque, Batista, Derrumbadero, Jinova, Carrera de Yegua, Matayaya y Jorgillo.

El candidato a alcalde, Lenin de la Rosa, definió a Castillo como un “prominente miembro del Comité Político, un ejemplar exministro de Obras Públicas y candidato a la presidencia por el PLD, y quien indudablemente, con la ayuda de Dios y el apoyo del pueblo, está llamado a convertirse a partir del 16 de agosto, en el próximo Presidente de todos los dominicanos”.

El candidato les pidió a todos los sanjuaneros que acudan a votar en febrero próximo de forma masiva por todos los candidatos del PLD. “Hoy les pido con el corazón, que para garantizar ese futuro promisorio para el país y muy especialmente para San Juan, es necesario que trabajemos con todas nuestras fuerzas, hombro con hombro, día a día, minuto a minuto, para que Gonzalo Castillo sea el próximo presidente de todos los dominicanos”, expresó, de acuerdo con una nota de prensa.

Previo a este acto de juramentación, el candidato presidencial también realizó un recorrido por San Juan, donde visitó los municipios, Vallejuelo, El Cercado y Las Matas de Farfán, cuyos encuentros forman parte de los trabajos de apoyo a los candidatos a cargos municipales del PLD y sus partidos aliados para expresarles su respaldo de cara a las elecciones de febrero del 2020.

Gonzalo Castillo estuvo acompañado del miembro del Comité Político Andrés Navarro y de dirigentes del PLD de esta provincia.