$!Gonzalo descarta que haya segunda vuelta en mayo de 2020

Pero aseguró que el PLD, con Gonzalo Castillo como su candidato presidencial, estará en esa segunda vuelta, y que ellos, con Leonel Fernández u otro candidato, quedarán en cuarto lugar, “irremediablemente”.

Castillo se definió como un hombre de nuevas ideas y por eso, de ser presidente, aseguró que creará “más y mejores empleos” para los dominicanos, estableciendo alianzas público-privadas, para mejorar las condiciones al empresariado, pero que también permitan “ganar-ganar” a los empleados y al gobierno.

“Crearemos un país de bienestar y esperanzas para todos los dominicanos y dominicanas. Juntos, gobierno, sector privado y el pueblo dominicano, aceleraremos el motor al máximo para erradicar definitivamente la pobreza en República Dominicana”, sostuvo Castillo, según una nota de prensa.

Asimismo, aseguró que a su llegada al gobierno continuará y consolidará la obra del presidente Danilo Medina, quien, afirmó, ha hecho un excepcional trabajo con las “visitas sorpresa”, las cuales se comprometió a duplicarlas, yendo además los miércoles.

Castillo explicó que él no es de esos líderes que son lejanos a la ciudadanía, al que no se le puede tocar, que dicen discursos bonitos y se visten bien: “Yo no soy ese líder; en cambio, un líder es un hombre sencillo, humilde, cercano a la gente, que viste camisas mangas cortas, que hable poco y trabaje mucho, yo soy ese líder”.

Este jueves Castillo realizó un recorrido por la provincia Azua, donde visitó las comunidades Las Yayas, Tabara Arriba, Los Toros, el cruce de Sabana Yegua, Los Jovillos, Estebanía, Las Charcas, Palmar de Ocoa, cuyos encuentros forman parte de las visitas de agradecimiento a la militancia y a la población por elegirlo como candidato presidencial peledeísta en las primarias del 6 de octubre.