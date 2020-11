$!Hay dos propuestas sobre las situaciones en las que se puede permitir el matrimonio infantil

El presidente de la comisión de justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez, manifestó que todos los integrantes de la misma están en contra del matrimonio infantil y condenó el accionar que surgió a través de los medios en donde se indicó que parte de esa comisión apoyaba las uniones en menores de edad.

Indicó que los integrantes de la comisión tiene una visión clara de que el matrimonio infantil no debe existir en el país.

El presidente de la comisión de justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez, aclaró este jueves que hay un consenso en torno al matrimonio infantil y detalló que hasta el momento lo que más se ha discutido en las reuniones de trabajo de la comisión es sobre el matrimonio a temprana edad establecer una dispensa.

El tema de la dispensa es lo que ha mantenido paralizado el Código Civil, aclaró Jiménez y dijo "que tienen en agenda ir a un retiro para estudiar el Código Civil para realizar los cambios que se necesitan".

El legislador indicó que las declaraciones que salieron a relucir la tarde del miércoles por "parte del diputado Omar Fernández se debieron a un sensacionalismo debido a su inexperiencia en los trabajos de comisiones".

El presidente de la comisión de justicia dice que hay tres propuestas: una que no permite el matrimonio infantil en ninguna circunstancia; la que permite el matrimonio en menores de 16 años y 17 años siempre y cuando la otra persona no supere los 8 años de diferencia y otra en la que la otra persona no supere al menor hasta en cinco años.

Omar Fernández utilizó la red social de Twitter para referirse al tema y posteó: “En la reunión de hoy de la Comisión Permanente de Justicia, el tema en agenda era el proyecto de ley que busca prohibir el matrimonio entre menores de edad. La votación quedó 5-5 y fue dejado sobre la mesa. Conste mi rechazo absoluto al matrimonio infantil. ¡Pendientes!".

En dicha reunión se discutieron dos propuestas una para que se permita el matrimonio a partir de los 18 años (la cual apoyaron cinco diputados incluido él) y la otra la cual estima que se permita el matrimonio a partir de los 16 años de edad, siempre y cuando su pareja no supere más de 8 años a su pareja.

Es en ese sentido el Diputado Alexis Jiménez se pronunció en una rueda de prensa, donde indicó que las declaraciones de Fernández afectaron a otros diputados que también pertenecen a la comisión de justicia.

"Quiero señalar que hay un consenso en torno a que el matrimonio infantil en el país no estará. Concerniente a la temprana edad se establecieron tres causas que están desde que Demóstenes Martínez era diputado (2001), hasta ahora están esas excepciones", señaló Jiménez.

Las tres excepciones que existen destacan que no pueden existir más de cinco años de edad de diferencia entre uno y otro, que los casos no tengan que pasar por el tribunal de niños, niñas y adolescentes y que tengan el consentimiento de los padres.

La edad más temprana a la que se considera los menores puedan contraer matrimonio es a los 16 años.

El diputado indicó que en el principio número dos del Código del Menor establece que es un infante, niño y adolescente.

Jiménez explicó que una de las propuestas es que se permita el matrimonio entre menores siempre y cuando su pareja no le lleva más de cinco años.