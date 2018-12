Hipólito dice que no caí en gancho al opinar sobre nuevas negociaciones de Trum en el país

El expresidente Hipólito Mejía, al ser cuestionado la noche de este jueves, sobre los negocios de la Organización Trum en Cap Cana, este de la República Dominicana, dijo “Yo no caigo en gancho. Ningún grupo me chantajea, ni me mete miedo, no me importa”.

Varios reportajes de distintos medios estadounidenses han denunciado que la compañía del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump estaría reanudando negociaciones en República Dominicana que había abandonado hace 10 años.

La Constitución de los Estados Unidos prohíbe en la Cláusula de Honorarios (Emoluments Clause) que los presidentes reciban cualquier regalo, beneficio, ventaja o servicio.

En tanto, Hipólito Mejía también dijo sobre la evaluación del año que casi culmina, que su partido se reunirá para discutir el tema y respetará eso.

Hipólito expresó esto al encabezar este jueves la VIII graduación ordinaria del Instituto de Formación Política, doctor José Francisco Peña Gómez, en la cual se invistió más de un centenar de graduandos en distintos diplomados impartidos en la entidad académica, con el aval de la Universidad Católica Santo Domingo.

En el salón del Pabellón de la Fama, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, estuvo además del exmandatario Mejía, el vicerrector de la Universidad, Francisco Cruz Pascual, Yvelisse Prats de Pérez, directora académica, Tony Peña Guaba, Rafael Montilla, miembro del Consejo directivo, pastora Méndez, directora administrativa y otros miembros del consejo académico.

Entre los diplomados cursados por los centenares de alumnos, están: Gerencia Política y Gestión de Gobierno, Economía Básica para no Economistas, Gestión Municipal, Políticas Públicas, Formulación y Gestión de Proyectos Sociales

Se impartieron además los cursos técnicos: Introducción al Cooperativismo, Género, Ciudadanía y Político, Introducción al Estudio de los Partidos Políticos, entre otros.