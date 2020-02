JCE admite no hizo un control de calidad a la boleta automatizada

En el video que se filtró horas después de suspenderse las elecciones municipales en el país, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, admitió, ante los delegados de los diferentes partidos, que ese organismo no hizo un control de calidad a la boleta del voto automatizado, la que presentó fallas e impidió que los electores ejercieran el sufragio en un porcentaje importante de las mesas de los 18 municipios con ese método.

“Los que son delegados técnicos sabrán o sabrían, para examinar esas máquinas, porque aquí pasó una cosa, entiendo yo, si nosotros, si hubiésemos hecho un control de calidad en la implementación de esa boleta eso hubiese salido y que hubiese pasado al salir, se hubiese arreglado, porque hay una cosa, eso funciona bien, mire eso le han entrado por alante y por atrás y funciona bien”, afirmó Castaños Guzmán.

En otra parte del video, el presidente de la JCE, expone que “los técnicos no recibieron o no tenían la instrucción, de que no era solamente instalarla (la boleta)”, sino también purgarla de manera correcta “otra vez para lo cual hay un procedimiento” que se podía hacer y no se hizo.

“Si bien los técnicos no recibieron, no tenían la instrucción, de que no era solamente instalarla, era purgarle e instalar la boleta correcta otra vez para lo cual hay un procedimiento que se puede hacer, que se podía hacer”, sostuvo al explicar la deficiente labor que se hizo cuando el Partido Revolucionario Moderno denunció las fallas la noche del sábado.