Elecciones municipales

JCE concluye conteo en el 99.76% de los colegios electorales

  • Solo faltan por computar 41 colegios
Niza Campos - Distrito Nacional
$!JCE concluye conteo en el 99.76% de los colegios electorales
Julio César Castaños Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral.

La Junta Central Electoral (JCE) informó que 155 municipios y 233 distritos municipales concluyeron en un 100% el cómputo electoral de las elecciones municipales extraordinarias del pasado domingo, para un 99.76% de colegios electorales computados a nivel nacional, según los boletines presentados hasta las 8:00 a.m. de este jueves.

En adición, informó que, de los 16,032 colegios electorales que fueron instalados, solo 41 colegios restan por finalizar el cómputo, de los cuales 34 corresponden al Distrito Nacional; 2 a San Pedro de Macorís; y 1 al Municipio de Los Alcarrizos.

En el caso de los distritos municipales, sólo restan por finalizar el cómputo 3 colegios en Santo Domingo Norte – La Victoria y 1 colegio en Pedro Brand – La Cuaba.

Los municipios que terminaron el cómputo electoral son:

HIGUEY

SAN RAFAEL DEL YUMA

AZUA

PADRE LAS CASAS

GUAYABAL

PERALTA

SABANA YEGUA

LAS YAYAS DE VIAJAMA

TABARA ARRIBA

ESTEBANIA

LAS CHARCAS

PUEBLO VIEJO

NEYBA

TAMAYO

VILLA JARAGUA

LOS RIOS

GALVAN

BARAHONA

CABRAL

ENRIQUILLO

VICENTE NOBLE

PARAISO

POLO

EL PEÑON

FUNDACION

LAS SALINAS

LA CIENAGA

JAQUIMEYES

RESTAURACION

DAJABON

LOMA DE CABRERA

PARTIDO

EL PINO

SAN FRANCISCO DE MACORIS

PIMENTEL

VILLA RIVA

CASTILLO

EUGENIO MARIA DE HOSTOS

ARENOSO

LAS GUARANAS

EL SEIBO

MICHES

BANICA

COMENDADOR

PEDRO SANTANA

HONDO VALLE

EL LLANO

JUAN SANTIAGO

MOCA

GASPAR HERNANDEZ

CAYETANO GERMOSEN

JAMAO AL NORTE

SAN VICTOR

HATO MAYOR

SABANA DE LA MAR

EL VALLE

DUVERGE

LA DESCUBIERTA

JIMANI

POSTRER RIO

MELLA

CRISTOBAL

LA ROMANA

GUAYMATE

VILLA HERMOSA

LA VEGA

JARABACOA

CONSTANZA

JIMA ABAJO

CABRERA

NAGUA

RIO SAN JUAN

EL FACTOR

BONAO

MAIMON

PIEDRA BLANCA

MONTECRISTI

GUAYUBIN

VILLA VASQUEZ

PEPILLO SALCEDO

CASTAÑUELAS

LAS MATAS DE SANTA CRUZ

BAYAGUANA

YAMASA

MONTE PLATA

SABANA GRANDE DE BOYA

PERALVILLO

PEDERNALES

OVIEDO

BANI

NIZAO

MATANZAS

PUERTO PLATA

IMBERT

ALTAMIRA

LUPERON

SOSUA

LOS HIDALGOS

GUANANICO

VILLA ISABELA

VILLA MONTELLANO

VILLA TAPIA

SALCEDO

TENARES

SAMANA

SANCHEZ

LAS TERRENAS

SAN CRISTOBAL

VILLA ALTAGRACIA

YAGUATE

SABANA GRANDE DE PALENQUE

BAJOS DE HAINA

CAMBITA GARABITOS

LOS CACAOS

SAN GREGORIO DE NIGUA

LAS MATAS DE FARFAN

SAN JUAN DE LA MAGUANA

EL CERCADO

VALLEJUELO

BOHECHIO

JUAN DE HERRERA

LOS LLANOS

RAMON SANTANA

CONSUELO

QUISQUEYA

GUAYACANES

COTUI

CEVICOS

FANTINO

VILLA LA MATA

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

TAMBORIL

JANICO

SAN JOSE DE LAS MATAS

VILLA GONZALEZ

LICEY AL MEDIO

VILLA BISONO -NAVARRETE-

SABANA IGLESIA

BAITOA

PUÑAL

MONCION

SAN IGNACIO DE SABANETA

VILLA LOS ALMACIGOS

ESPERANZA

MAO

LAGUNA SALADA

SAN JOSE DE OCOA

SABANA LARGA

RANCHO ARRIBA

SANTO DOMINGO ESTE

SANTO DOMINGO OESTE

SANTO DOMINGO NORTE

BOCA CHICA

SAN ANTONIO DE GUERRA

PEDRO BRAND

Distrito Municipal

RIO GRANDE (DM)

EL AGUACATE (DM)

LAS COLES (DM)

BARRERAS (DM)

BARRO ARRIBA (DM)

DOÑA EMMA BALAGUER VDA. VALLEJO(DM)

LAS BARIAS-LA ESTANCIA (DM)

LAS CLAVELLINAS (DM) - AZUA

LAS LOMAS (DM)

LOS JOVILLOS (DM)

PUERTO VIEJO-LOS NEGROS (DM)

EL CARRIL (DM)

QUITA SUEÑO (DM) - BAJOS DE HAINA

EL CARRETON (DM)

EL LIMONAL (DM)

LA CATALINA (DM)

LAS BARIAS (DM)

PAYA (DM)

SABANA BUEY (DM)

VILLA FUNDACION (DM)

VILLA SOMBRERO (DM)

SABANA CRUZ (DM)

SABANA HIGUERO (DM)

EL CACHON (DM)

LA GUAZARA (DM)

VILLA CENTRAL (DM)

LA CALETA (DM) - BOCA CHICA

ARROYO CANO (DM)

YAQUE (BUENA VISTA) (DM)

ARROYO TORO-MASIPEDRO (DM)

JAYACO (DM)

JUMA BEJUCAL (DM)

LA SALVIA-LOS QUEMADOS (DM)

SABANA DEL PUERTO (DM)

ARROYO SALADO (DM)

LA ENTRADA (DM)

CAMBITA EL PUEBLECITO (DM)

PALO VERDE (EL AHOGADO) (DM)

LA CUEVA (DM)

GUAYABO (DM)

SABANA LARGA (DM)

LA SABINA (DM)

TIREO ARRIBA (DM)

CABALLERO (DM)

COMEDERO ARRIBA (DM)

PLATANAL (DM)

QUITA SUEÑO (DM) - COTUI

ZAMBRANA ABAJO (DM)

BATEY 8 (DM)

CAÑONGO (DM)

VENGAN A VER (DM)

BATISTA (DM)

DERRUMBADERO (EL NUEVO BRAZIL) (DM)

EL POZO (DM)

GUANITO (DM) - EL LLANO

MANUEL BUENO (DM)

PEDRO SANCHEZ (DM)

SAN FRANCISCO-VICENTILLO (DM)

SANTA LUCIA-LA HIGUERA (DM)

ARROYO DULCE (DM)

BOCA DE MAO (DM)

JICOME (DM)

MAIZAL (DM)

PARADERO (DM)

SABANA GRANDE (DM)

PESCADERIA (DM)

EL SALADO (DM)

JOBA ARRIBA (DM)

VERAGUA (DM)

VILLA MAGANTE (DM)

CANA CHAPETON (DM)

HATILLO PALMA (DM)

VILLA ELISA (DM)

GUAYABO DULCE (DM)

MATA PALACIO (DM)

YERBA BUENA (DM)

LA LAGUNA DE NISIBON (DM)

LA OTRA BANDA (DM)

TURISTICO VERON PUNTA CANA (DM)

RANCHO DE LA GUARDIA (DM)

EL CAIMITO (DM)

JUNCALITO (DM)

PALO ALTO (DM)

BUENA VISTA (DM)

MANABAO (DM)

RINCON (DM)

BOCA DE CACHON (DM)

EL LIMON (DM) - JIMANI

JINOVA (DM)

BAHORUCO (DM)

LA CALETA (DM) - LA ROMANA

DON JUAN RODRIGUEZ - BARRANCA (DM)

EL RANCHITO (DM)

RIO VERDE ARRIBA (DM)

TAVERA (DM)

CRUCE DE GUAYACANES (DM)

JAIBÓN (DM) - LAGUNA SALADA

LA CAYA (DM)

PALMAR DE OCOA (DM)

CARRERA DE YEGUAS (DM)

MATAYAYA (DM)

HATO NUEVO CORTES (DM)

VILLARPANDO (DM)

LAS PALOMAS (DM)

CAPOTILLO (DM)

SANTIAGO DE LA CRUZ (DM)

PALMAREJO (DM)

PANTOJA (DM)

NAVAS (DM)

EL PUERTO (DM)

GAUTIER (DM)

LAS CLAVELLINAS (DM) - LOS RIOS

BELLOSO (DM)

ESTRECHO DE LUPERON OMAR BROSS (DM)

LA ISABELA (DM)

AMINA (DM)

GUATAPANAL (DM)

JAIBON (DM) - MAO

LA COLONIA (DM)

EL JOVERO (EL CEDRO) (DM)

LA GINA (DM)

CANCA LA REYNA (DM)

HIGUERITO (DM)

JOSE CONTRERAS (DM)

JUAN LOPEZ ABAJO (EL MAMEY) (DM)

LAS LAGUNAS ABAJO (DM)

MONTE DE LA JAGUA (DM)

ORTEGA (DM)

BOYA-EL CENTRO (DM)

CHIRINO (DM)

DON JUAN (DM)

ARROYO AL MEDIO (DM)

LAS GORDAS (DM)

SAN JOSE DE MATANZAS (DM)

EL PALMAR (DM)

PIZARRETE (DM)

SANTANA (DM) - NIZAO

JUANCHO (DM)

LA SIEMBRA (DM)

LAS LAGUNAS (DM)

LOS FRIOS (DM)

MONTE BONITO (DM)

LOS PATOS (DM)

JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ (DM)

LA GUAYIGA (DM)

RIO LIMPIO (DM)

SANTA MARIA (DM)

JUAN ADRIAN (DM)

VILLA SONADOR (DM)

GUAYABAL (DM) - POSTRER RIO

EL ROSARIO (DM) - PUEBLO VIEJO

MAIMON (DM)

YASICA ARRIBA (DM)

CANABACOA ABAJO (DM)

GUAYABAL (DM) - PUÑAL

ELUPINA CORDERO DE LAS CAÑITAS (DM)

GONZALO (DM)

MAJAGUAL (DM)

PROYECTO #4 (DM)

PROYECTO 2-C (DM)

PROYECTO D-1 GANADERO (DM)

MONTE LLANO (JAMAO AFUERA) (DM)

ARROYO BARRIL (DM)

EL LIMON (DM) - SAMANA

LAS GALERAS (DM)

HATO VIEJO (DM)

HATILLO (DM)

HATO DAMAS (DM)

CENOVI (DM)

DON ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ (DM)

JAYA (DM)

LA PEÑA (DM)

EL RUBIO (DM)

LAS CUESTA (DM)

LAS PLACETAS (DM)

EL NARANJAL (DM)

EL PINAR (DM)

LA CIENAGA (DM)

NIZAO-LAS AUYAMAS (DM)

EL ROSARIO (DM) - SAN JUAN DE LA MAGUANA

GUANITO (DM) - SAN JUAN DE LA MAGUANA

HATO DEL PADRE (DM)

LA JAGUA (DM)

LA ZANJA (DM)

LAS CHARCAS DE MARIA NOVAS (DM)

LAS MAGUANAS-HATO NUEVO (DM)

PEDRO CORTO (DM)

SABANA ALTA (DM)

SABANETA (DM)

BAYAHIBE (DM)

BOCA DE YUMA (DM)

HATO DEL YAQUE (DM)

LA CANELA (DM)

PEDRO GARCIA (DM)

SAN FRANCISCO DE JACAGUA (DM)

SANTIAGO OESTE-CIENFUEGOS (DM)

SAN LUIS (DM)

CABARETE (DM)

SABANETA DE YASICA (DM)

AMIAMA GOMEZ (DM)

LOS TOROS (DM)

TABARA ABAJO (DM)

CABEZA DE TORO (DM)

MENA (DM)

MONSERRAT (DM)

SANTA BARBARA EL 6 (DM)

SANTANA (DM) - TAMAYO

UVILLA (DM)

CANCA LA PIEDRA (DM)

BLANCO (DM)

JORGILLO (DM)

CANOA (DM)

FONDO NEGRO (DM)

QUITA CORAZA (DM)

LA CUCHILLA (DM)

MEDINA (DM)

SAN JOSE-PINO HERRADO-EL PUERTO(DM)

EL LIMON (DM) - VILLA GONZALEZ

PALMAR ARRIBA (DM)

CUMAYASA (DM)

ESTERO HONDO (DM)

GUALETE (DM)

LA JAIBA (DM)

ANGELINA (DM)

HERNANDO ALONZO (DM)

LA BIJA (DM)

AGUA SANTA DEL YUNA (DM)

BARRAQUITO (DM)

CRISTO REY DE GUARAGUAO (DM)

LAS TARANAS (DM)

DOÑA ANA (DM)

LOS BOTADOS (DM)

MAMÁ TINGO (DM)

20200319 https://www.diariolibre.com

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