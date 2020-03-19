$!JCE concluye conteo en el 99.76% de los colegios electorales

La Junta Central Electoral (JCE) informó que 155 municipios y 233 distritos municipales concluyeron en un 100% el cómputo electoral de las elecciones municipales extraordinarias del pasado domingo, para un 99.76% de colegios electorales computados a nivel nacional, según los boletines presentados hasta las 8:00 a.m. de este jueves.
En adición, informó que, de los 16,032 colegios electorales que fueron instalados, solo 41 colegios restan por finalizar el cómputo, de los cuales 34 corresponden al Distrito Nacional; 2 a San Pedro de Macorís; y 1 al Municipio de Los Alcarrizos.
En el caso de los distritos municipales, sólo restan por finalizar el cómputo 3 colegios en Santo Domingo Norte – La Victoria y 1 colegio en Pedro Brand – La Cuaba.
Los municipios que terminaron el cómputo electoral son:
HIGUEY
SAN RAFAEL DEL YUMA
AZUA
PADRE LAS CASAS
GUAYABAL
PERALTA
SABANA YEGUA
LAS YAYAS DE VIAJAMA
TABARA ARRIBA
ESTEBANIA
LAS CHARCAS
PUEBLO VIEJO
NEYBA
TAMAYO
VILLA JARAGUA
LOS RIOS
GALVAN
BARAHONA
CABRAL
ENRIQUILLO
VICENTE NOBLE
PARAISO
POLO
EL PEÑON
FUNDACION
LAS SALINAS
LA CIENAGA
JAQUIMEYES
RESTAURACION
DAJABON
LOMA DE CABRERA
PARTIDO
EL PINO
SAN FRANCISCO DE MACORIS
PIMENTEL
VILLA RIVA
CASTILLO
EUGENIO MARIA DE HOSTOS
ARENOSO
LAS GUARANAS
EL SEIBO
MICHES
BANICA
COMENDADOR
PEDRO SANTANA
HONDO VALLE
EL LLANO
JUAN SANTIAGO
MOCA
GASPAR HERNANDEZ
CAYETANO GERMOSEN
JAMAO AL NORTE
SAN VICTOR
HATO MAYOR
SABANA DE LA MAR
EL VALLE
DUVERGE
LA DESCUBIERTA
JIMANI
POSTRER RIO
MELLA
CRISTOBAL
LA ROMANA
GUAYMATE
VILLA HERMOSA
LA VEGA
JARABACOA
CONSTANZA
JIMA ABAJO
CABRERA
NAGUA
RIO SAN JUAN
EL FACTOR
BONAO
MAIMON
PIEDRA BLANCA
MONTECRISTI
GUAYUBIN
VILLA VASQUEZ
PEPILLO SALCEDO
CASTAÑUELAS
LAS MATAS DE SANTA CRUZ
BAYAGUANA
YAMASA
MONTE PLATA
SABANA GRANDE DE BOYA
PERALVILLO
PEDERNALES
OVIEDO
BANI
NIZAO
MATANZAS
PUERTO PLATA
IMBERT
ALTAMIRA
LUPERON
SOSUA
LOS HIDALGOS
GUANANICO
VILLA ISABELA
VILLA MONTELLANO
VILLA TAPIA
SALCEDO
TENARES
SAMANA
SANCHEZ
LAS TERRENAS
SAN CRISTOBAL
VILLA ALTAGRACIA
YAGUATE
SABANA GRANDE DE PALENQUE
BAJOS DE HAINA
CAMBITA GARABITOS
LOS CACAOS
SAN GREGORIO DE NIGUA
LAS MATAS DE FARFAN
SAN JUAN DE LA MAGUANA
EL CERCADO
VALLEJUELO
BOHECHIO
JUAN DE HERRERA
LOS LLANOS
RAMON SANTANA
CONSUELO
QUISQUEYA
GUAYACANES
COTUI
CEVICOS
FANTINO
VILLA LA MATA
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
TAMBORIL
JANICO
SAN JOSE DE LAS MATAS
VILLA GONZALEZ
LICEY AL MEDIO
VILLA BISONO -NAVARRETE-
SABANA IGLESIA
BAITOA
PUÑAL
MONCION
SAN IGNACIO DE SABANETA
VILLA LOS ALMACIGOS
ESPERANZA
MAO
LAGUNA SALADA
SAN JOSE DE OCOA
SABANA LARGA
RANCHO ARRIBA
SANTO DOMINGO ESTE
SANTO DOMINGO OESTE
SANTO DOMINGO NORTE
BOCA CHICA
SAN ANTONIO DE GUERRA
PEDRO BRAND
Distrito Municipal
RIO GRANDE (DM)
EL AGUACATE (DM)
LAS COLES (DM)
BARRERAS (DM)
BARRO ARRIBA (DM)
DOÑA EMMA BALAGUER VDA. VALLEJO(DM)
LAS BARIAS-LA ESTANCIA (DM)
LAS CLAVELLINAS (DM) - AZUA
LAS LOMAS (DM)
LOS JOVILLOS (DM)
PUERTO VIEJO-LOS NEGROS (DM)
EL CARRIL (DM)
QUITA SUEÑO (DM) - BAJOS DE HAINA
EL CARRETON (DM)
EL LIMONAL (DM)
LA CATALINA (DM)
LAS BARIAS (DM)
PAYA (DM)
SABANA BUEY (DM)
VILLA FUNDACION (DM)
VILLA SOMBRERO (DM)
SABANA CRUZ (DM)
SABANA HIGUERO (DM)
EL CACHON (DM)
LA GUAZARA (DM)
VILLA CENTRAL (DM)
LA CALETA (DM) - BOCA CHICA
ARROYO CANO (DM)
YAQUE (BUENA VISTA) (DM)
ARROYO TORO-MASIPEDRO (DM)
JAYACO (DM)
JUMA BEJUCAL (DM)
LA SALVIA-LOS QUEMADOS (DM)
SABANA DEL PUERTO (DM)
ARROYO SALADO (DM)
LA ENTRADA (DM)
CAMBITA EL PUEBLECITO (DM)
PALO VERDE (EL AHOGADO) (DM)
LA CUEVA (DM)
GUAYABO (DM)
SABANA LARGA (DM)
LA SABINA (DM)
TIREO ARRIBA (DM)
CABALLERO (DM)
COMEDERO ARRIBA (DM)
PLATANAL (DM)
QUITA SUEÑO (DM) - COTUI
ZAMBRANA ABAJO (DM)
BATEY 8 (DM)
CAÑONGO (DM)
VENGAN A VER (DM)
BATISTA (DM)
DERRUMBADERO (EL NUEVO BRAZIL) (DM)
EL POZO (DM)
GUANITO (DM) - EL LLANO
MANUEL BUENO (DM)
PEDRO SANCHEZ (DM)
SAN FRANCISCO-VICENTILLO (DM)
SANTA LUCIA-LA HIGUERA (DM)
ARROYO DULCE (DM)
BOCA DE MAO (DM)
JICOME (DM)
MAIZAL (DM)
PARADERO (DM)
SABANA GRANDE (DM)
PESCADERIA (DM)
EL SALADO (DM)
JOBA ARRIBA (DM)
VERAGUA (DM)
VILLA MAGANTE (DM)
CANA CHAPETON (DM)
HATILLO PALMA (DM)
VILLA ELISA (DM)
GUAYABO DULCE (DM)
MATA PALACIO (DM)
YERBA BUENA (DM)
LA LAGUNA DE NISIBON (DM)
LA OTRA BANDA (DM)
TURISTICO VERON PUNTA CANA (DM)
RANCHO DE LA GUARDIA (DM)
EL CAIMITO (DM)
JUNCALITO (DM)
PALO ALTO (DM)
BUENA VISTA (DM)
MANABAO (DM)
RINCON (DM)
BOCA DE CACHON (DM)
EL LIMON (DM) - JIMANI
JINOVA (DM)
BAHORUCO (DM)
LA CALETA (DM) - LA ROMANA
DON JUAN RODRIGUEZ - BARRANCA (DM)
EL RANCHITO (DM)
RIO VERDE ARRIBA (DM)
TAVERA (DM)
CRUCE DE GUAYACANES (DM)
JAIBÓN (DM) - LAGUNA SALADA
LA CAYA (DM)
PALMAR DE OCOA (DM)
CARRERA DE YEGUAS (DM)
MATAYAYA (DM)
HATO NUEVO CORTES (DM)
VILLARPANDO (DM)
LAS PALOMAS (DM)
CAPOTILLO (DM)
SANTIAGO DE LA CRUZ (DM)
PALMAREJO (DM)
PANTOJA (DM)
NAVAS (DM)
EL PUERTO (DM)
GAUTIER (DM)
LAS CLAVELLINAS (DM) - LOS RIOS
BELLOSO (DM)
ESTRECHO DE LUPERON OMAR BROSS (DM)
LA ISABELA (DM)
AMINA (DM)
GUATAPANAL (DM)
JAIBON (DM) - MAO
LA COLONIA (DM)
EL JOVERO (EL CEDRO) (DM)
LA GINA (DM)
CANCA LA REYNA (DM)
HIGUERITO (DM)
JOSE CONTRERAS (DM)
JUAN LOPEZ ABAJO (EL MAMEY) (DM)
LAS LAGUNAS ABAJO (DM)
MONTE DE LA JAGUA (DM)
ORTEGA (DM)
BOYA-EL CENTRO (DM)
CHIRINO (DM)
DON JUAN (DM)
ARROYO AL MEDIO (DM)
LAS GORDAS (DM)
SAN JOSE DE MATANZAS (DM)
EL PALMAR (DM)
PIZARRETE (DM)
SANTANA (DM) - NIZAO
JUANCHO (DM)
LA SIEMBRA (DM)
LAS LAGUNAS (DM)
LOS FRIOS (DM)
MONTE BONITO (DM)
LOS PATOS (DM)
JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ (DM)
LA GUAYIGA (DM)
RIO LIMPIO (DM)
SANTA MARIA (DM)
JUAN ADRIAN (DM)
VILLA SONADOR (DM)
GUAYABAL (DM) - POSTRER RIO
EL ROSARIO (DM) - PUEBLO VIEJO
MAIMON (DM)
YASICA ARRIBA (DM)
CANABACOA ABAJO (DM)
GUAYABAL (DM) - PUÑAL
ELUPINA CORDERO DE LAS CAÑITAS (DM)
GONZALO (DM)
MAJAGUAL (DM)
PROYECTO #4 (DM)
PROYECTO 2-C (DM)
PROYECTO D-1 GANADERO (DM)
MONTE LLANO (JAMAO AFUERA) (DM)
ARROYO BARRIL (DM)
EL LIMON (DM) - SAMANA
LAS GALERAS (DM)
HATO VIEJO (DM)
HATILLO (DM)
HATO DAMAS (DM)
CENOVI (DM)
DON ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ (DM)
JAYA (DM)
LA PEÑA (DM)
EL RUBIO (DM)
LAS CUESTA (DM)
LAS PLACETAS (DM)
EL NARANJAL (DM)
EL PINAR (DM)
LA CIENAGA (DM)
NIZAO-LAS AUYAMAS (DM)
EL ROSARIO (DM) - SAN JUAN DE LA MAGUANA
GUANITO (DM) - SAN JUAN DE LA MAGUANA
HATO DEL PADRE (DM)
LA JAGUA (DM)
LA ZANJA (DM)
LAS CHARCAS DE MARIA NOVAS (DM)
LAS MAGUANAS-HATO NUEVO (DM)
PEDRO CORTO (DM)
SABANA ALTA (DM)
SABANETA (DM)
BAYAHIBE (DM)
BOCA DE YUMA (DM)
HATO DEL YAQUE (DM)
LA CANELA (DM)
PEDRO GARCIA (DM)
SAN FRANCISCO DE JACAGUA (DM)
SANTIAGO OESTE-CIENFUEGOS (DM)
SAN LUIS (DM)
CABARETE (DM)
SABANETA DE YASICA (DM)
AMIAMA GOMEZ (DM)
LOS TOROS (DM)
TABARA ABAJO (DM)
CABEZA DE TORO (DM)
MENA (DM)
MONSERRAT (DM)
SANTA BARBARA EL 6 (DM)
SANTANA (DM) - TAMAYO
UVILLA (DM)
CANCA LA PIEDRA (DM)
BLANCO (DM)
JORGILLO (DM)
CANOA (DM)
FONDO NEGRO (DM)
QUITA CORAZA (DM)
LA CUCHILLA (DM)
MEDINA (DM)
SAN JOSE-PINO HERRADO-EL PUERTO(DM)
EL LIMON (DM) - VILLA GONZALEZ
PALMAR ARRIBA (DM)
CUMAYASA (DM)
ESTERO HONDO (DM)
GUALETE (DM)
LA JAIBA (DM)
ANGELINA (DM)
HERNANDO ALONZO (DM)
LA BIJA (DM)
AGUA SANTA DEL YUNA (DM)
BARRAQUITO (DM)
CRISTO REY DE GUARAGUAO (DM)
LAS TARANAS (DM)
DOÑA ANA (DM)
LOS BOTADOS (DM)
MAMÁ TINGO (DM)