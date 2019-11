$!JCE enumera ventajas del voto automatizado y desventajas del voto manual

El presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, ha manifestado que si no se logra el consenso con los partidos políticos procederán al conteo manual voto por voto.

Este jueves, el pleno del organismo electoral se reunió con representantes de los partidos políticos y movimientos reconocidos para que fijen su posición de si apoyan o no el uso de los equipos en las elecciones de febrero y mayo del venidero año.

Ventajas de votación automatizada

• Resultados al instante 100% cuadrados al cierre de los colegios electorales.

• Impresión de constancia de la votación para fines de auditoria y reconteo.

• 100% resultados a nivel nacional en pocos minutos luego del cierre de los colegios electorales, independientemente del total de niveles de elección o total de cargos a elegir.

• Elimina 100% el problema de actas descuadradas.

• Elimina 100% el problema de votos nulos.

• Elimina por completo la posibilidad de alteración de resultados, ya que los votos son contabilizados a los candidatos y a los partidos automáticamente.

• Generación automática del acta de resultados sin dar oportunidad para alteraciones manuales.

• Listado de concurrentes al instante de terminada la votación.

• Estadísticas de votación al instante (por género, rangos de edad, % abstención, entre otras).

• La votación preferencial se realiza de una manera ágil, sencilla y clara, garantizando la correcta asignación del voto al candidato elegido.

• Asignación exacta de votos válidos obtenidos por cada partido en alianzas y coaliciones, respetando la personería jurídica y el financiamiento.

• Generación automática de las actas de resultados del VOTO PREFERENCIAL, lo cual garantiza la correcta asignación de los votos preferenciales a los candidatos y partidos correspondientes.

• Elimina los procesos de las juntas electorales asociados a procesamiento manual tales como: Digitación de actas; Lotes de validación; Actas de modificación de resultados de Colegios; Procesamiento de Votos Nulos y Observados y Actas de cierre de municipio, lo cual a su vez reduce los niveles de presión/tensión que se viven en las juntas electorales asociados a estos procesos.

• Elimina errores humanos por concepto de: Errores conteo manual de votos; Errores de sumatoria (Descuadres); Errores de Transcripciones de votos a las hojas de anotación (Desplazamientos de votos, por errores humanos o intencionales); Errores en Transcripciones de copias de los partidos; Errores en la Interpretación del voto cuando el ciudadano no marca bien la boleta o hace múltiples marcas y Errores de Digitación de resultados.

• En cuanto a costos es la opción más económica a corto, mediano y largo plazo.

La institución explica que solo representa un gasto inicial, ya que en cada proceso adicional representa un ahorro porque los procesos futuros reutilizan los mismos equipos. “Por ejemplo, en el 2019 hay dos procesos ordinarios de Elecciones Municipales en febrero y Presidenciales y Congresuales en mayo. También una eventual segunda vuelta si en los resultados presidenciales de mayo el candidato más votado no gana con una diferencia del 50%+1 de los votos válidos. Estamos hablando de que en cada proceso hay que realizar gastos para imprimir las boletas, de las cuales una gran cantidad no se utilizan debido a los niveles de abstención y luego del proceso son desechadas o destruidas, es decir, no puede aprovecharse la inversión para el próximo proceso”.

En tal sentido, citan el costo de la impresión de boletas, que para las elecciones municipales de febrero asciende a 8,000,000, mientras que para las elecciones de mayo se debengarán 16,000,000. En caso de una segunda vuelta a nivel presidencial, en la que se utilizaría una boleta, el costo de impresión sería de otros 8,000,000.

• En casos de emergencia en donde se detecten errores en las candidaturas con poco tiempo antes del proceso permitiría, oportunamente, realizar los reparos sin mayores problemas, lo cual no es posible en las boletas físicas, si ya fueron impresas por un asunto de costo y tiempo.

• Disminuye (prácticamente elimina la posibilidad) de procesos contenciosos asociados a procesamiento de colegios por temas asociados a procesamiento manual de votos nulos, observados, entre otros.