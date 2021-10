$!JCE ratifica rechazo al reconocimiento electoral del movimiento El País que Queremos

La Junta Central Electoral (JCE) ratificó el rechazo al reconocimiento electoral del movimiento El País que Queremos, tras confirmar que no cumplieron con los requerimientos necesarios.

El organismo electoral rechazó un recurso de reconsideración interpuesto por los representantes del movimiento, Bartolomé Pujals y Lety Melgen, contra la resolución NO. 20-2019 del 5 de octubre del 2019 del organismo electoral denegando el reconocimiento.

La decisión de la JCE fue recurrida ante el Tribunal Superior Administrativo que dispuso mediante la sentencia NO. 0030-02-2020-SSEN-0009 de mayo del 2020 ponderar nueva vez el reconocimiento electoral al movimiento El País que Queremos (EPQ), que interpusieron Pujals y Melgen.

El TSA consideró en esa sentencia que la JCE había violentado los derechos de participación política y de libre asociación de los miembros de dicho movimiento.

Las verificaciones que le fueron aplicadas al movimiento EPQ por la Dirección de Partidos Políticos constató que esta organización cumplió con los requisitos del logo, bandera, emblema, principios, propósitos, así como sus informes financieros.

De igual forma se indicó que la agrupación política cumplió con lo requerido en torno a la inspección de local y la comprobación de la directiva según indicó la JCE en su resolución NO. 24/2021, donde especifica que la verificación de campo fue realizada por la Dirección de Inspectoría de ese organismo electoral, la cual arrojó que el EPQ cumplió con lo dispuesto en el reglamento para el reconocimiento de partidos, agrupaciones y movimientos políticos en esos aspectos.

Asimismo, la dirección de inspectoría señaló que en cuanto a continuar con la verificación de afiliados, la misma no estuvo del todo completa debido a que no obtuvo el 50% mas 1, tomando como referencia la muestra de 368 ciudadanos de los cuales 165 fueron contactados y 203 no lo fuero, consintiendo un 49 su afiliación al movimiento y 116 al ser contactados señalaron que no eran afiliados al EPQ.