Jóvenes desafían al COVID-19 y vuelven a protestar en la Plaza de la Bandera

Decenas de jóvenes vestidos de negro volvieron a apostarse en la Plaza de la Bandera frente a la Junta Central Electoral (JCE), donde exigieron transparencia en las elecciones del 5 de julio.

Desde las 5:00 de la tarde, alrededor 60 manifestantes llegaron al monumento histórico a vociferar consignas contra el gobierno y la Junta.

No guardaron la debida distancia dispuesta para evitar contagios del COVID-19, pese a que el lugar es sumamente espacioso.

"No sirve el agua, no sirve el coco, no sirve Danilo ni la Junta tampoco", fue una de las frases que vociferaron frente al órgano electoral.

Carlos de la Cruz, residente en Los Mina, Santo Domingo Este, indicó que el gobierno politiza el estado de emergencia y beneficia al candidato oficialista.

"Nosotros vamos a venir esporádicamente para exigir la transparencia en el proceso del 5 de julio", indicó el manifestante. Aunque está consciente de la pandemia, agregó que no van a permitir que sigan prolongando el estado de emergencia para que las elecciones no sean realizadas.

Varios policías y militares se mantenían en los alrededores de la Plaza de la Bandera y el flujo de vehículos por las avenidas 27 de Febrero y Gregorio Luperón no presentó inconvenientes.