$!Juan Bolívar: La JCE erró al no auditar equipos y software de las primarias

Insistió en que, con el sistema de votos automatizados en la República Dominicana el tema es más riesgoso porque en un país, como Japón, que nadie está pensando que le van hacer fraude y no lo han adoptado, y ya se sabe que una vez entraron a los sistemas del Pentágono, y hay todo un debate sobre los rusos en la pasada campaña de los Estados Unidos que lograron meterse en la campaña del Partido Demócrata.

“Y si en esos países desarrollados, en Japón no se usa para procesar los datos, por qué nosotros insistimos en que si podemos sabiendo que tenemos una cultura de engaños y arrebatos de no aceptar, y siempre va a ver protestas“, argumentó.

Entrevistado en el programa D´Agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el reconocido comunicador social sostuvo también que la mayoría de los expertos en esa materia aseguran que ese método vulnerable y que se tiene ese riesgo, razón por la cual en la mayoría de los países desarrollados no se ha adoptado.

Recordó que el sistema de votos automatizados no es invulnerable y por esa razón no lo utilizan la mayoría de los países desarrollados.

El periodista Juan Bolivar Díaz Santana aseguró que la Junta Central electoral (JCE) cometió un error al no auditar los equipos y los software que se utilizaron en las pasadas primarias, tal y como se había comprometido.

La JCE no lo impuso

Dijo que si se van a utilizar esos equipos en el futuro hay que aceptar que se deben hacer auditorias previas para darle confianzas a los actores del proceso, y aún así no van hacer invulnerables y siempre habrá el riesgo de que con estrechos resultados haya peleas.

“Por razones que uno no entiende no se hizo, o por que no hubo dinero, porque costaba, o por lo que fuera no se hizo“, remachó Juan Bolívar quien ha sido director de periódicos y noticieros de televisión y es miembro de Participación Ciudadana.

“La Junta no lo impuso como ocurrió hace cuatro años que la Junta fue ahí, ahí y lo impuso, pero cometió un error la Junta, que era que tenía que hacer la auditoría de esos equipos de los software y los programas, y la Junta así lo planteó y lo decidió en una decisión del pleno en enero de este año“, recordó Díaz Santana.

A pesar de la vulnerabilidad del sistema automático, Juan Bolívar Díaz recordó que todos los partidos lo aceparon y que “la Junta no lo impuso”.

Hubo una cosa rara en términos estadísticos en los resultados primarias seis de octubre

El periodista y miembro de la Coalición Democrática ,Juan Bolívar Díaz dijo que en los resultados de las primarias del pasado domingo, en cuanto a los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, hubo una cosa rara en términos estadísticos.

“Pero peor, hubo una cosa extraña en términos estadísticos, y varios expertos, incluso gente que no ha salido ni va a salir a la luz pública, que han hablado conmigo y algunos me han llamado para decirme el fenómeno, a lo mejor no ocurrió nada, ni hubo ninguna intervención, pero es extraño en términos estadísticos”, sostuvo el destacado periodista.

Dice que a esos expertos le llama poderosamente la atención que hasta el 85 por ciento de los datos transmitidos por la Junta Central electoral, Leonel Fernández casi siempre tuvo arriba, no por mucho, porque no llegó a pasar el uno por ciento, tuvo entre 0.50 y 0.90%, pero se mantuvieron Fernández subiendo un poquito y Gonzalo también, y se mantuvieron en un sube y baja.

“Pero llegó un momento en que ya se perdió ese sube y baja, se perdió en el último diez, 12 o 15 por ciento del cómputo, y ese es un fenómeno extraño y de verdad que nadie lo entiende estadísticamente hablando“, razonó el coordinador del almuerzo semanal de los medios del Grupo Corripio.

Juan Bolívar insiste que llama la atención que en el 12 por ciento del cómputo final cambiara como en un dos por ciento el resultado final, porque Leonel estaba ganando por 0.40 o 0.50 cuando se llegó hasta ahí, y Gonzalo terminó con 1.3 por encima de Fernández.

Agrega que en la práctica eso quiere decir que hubo una diferencia de 1.5, la que no se produjo en ningún sentido cuando se contó el 85 por ciento, se produjo en el 15 por ciento final.

“Aunque no lo hubiese, yo no digo que hubo, pero aunque no lo hubiese eso, en la forma en que terminó tan pequeña, determina entonces que se dispare la acusación y la desconfianza“, razonó el líder de opinión pública.

Reconoció que en la cultura nuestra no se aceptan las derrotas, pero hay que precisar que siempre se ha hecho trampas.