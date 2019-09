Julio César Castaños Guzmán: “La Junta Central Electoral será quien declare los ganadores de las primarias”

Partidos quieren más delegados

Los partidos que van a las primarias le solicitaron a la JCE que además de los tres delegados por mesas se les permita sumar igual cantidad de suplentes de delegados. Castaños Guzmán refirió que todavía el pleno no ha tomado ninguna decisión en torno a dicho pedimento. “Particularmente no me siento muy proclive, porque tendríamos seis personas por partido, lo que en su oportunidad provocaría un hacinamiento en las mesas con gente en el medio, en ocasiones obstaculizando el flujo”, apuntó.