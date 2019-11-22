$!Junta Central Electoral analizará 200 pactos de alianzas en un pleno la próxima semana

La Junta Central Electoral (JCE) se abocará a conocer 200 pactos de alianzas en un pleno a celebrarse el próximo miércoles 27 para luego pronunciarse al respecto.
El presidente de la Junta, Julio César Castaños Guzmán, indicó que como todos los pactos están por escritos procederán a sancionarlos.
Con ese anuncio, Castaños Guzmán dio por concluida la audiencia donde fueron presentados los pactos de alianzas de cara a las elecciones municipales de 2020.
A continuación la lista oficial de los pactos de alianzas depositados el 18 y 19 de noviembre:
DEPOSITADOS 18 DE NOVIEMBRE:
PARTIDO ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD) CON:
· PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DxC),
· PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD),
· PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA PRSD),
· PARTIDO ALIANZA PAIS (ALPAIS),
· PARTIDO FRENTE AMPLIO,
PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DxC) CON:
· PARTIDO NACIONAL VOLUNTAD CIUDADANA (PNVC),
· PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM),
· PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD),
· PARTIDO ALIANZA PAIS (ALPAIS),
· PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA (PRSD), PARTIDO FRENTE AMPLIO,
· PARTIDO ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD),
PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD) CON:
· PARTIDO ALIANZA PAIS (ALPAIS)
· PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA (PRSD),
· PARTIDO FRENTE AMPLIO,
· PARTIDO ALIANZA POR LA DEMOCRACIA,
PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM) CON:
· PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD),
· PARTIDO ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD),
· PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA (PRSD), PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DxC),
· PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO(PRSC),
· PARTIDO PAIS POSIBLE (PP),
· PARTIDO FRENTE AMPLIO,
· PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS (PTD), PARTIDO ALIANZA PAIS (ALPAIS),
FRENTE AMPLIO CON:
· PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA (PRSD), PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM),
· PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD),
· PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DxC),
· PARTIDO ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD),
· PARTIDO ALIANZA PAIS (ALPAIS),
PARTIDO LIBERAL REFORMISTA (PLR) CON:
· PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE (PRI),
· MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO (MODA),
· PARTIDO DEMOPCRATA INSTITUCIONAL (PDI),
· PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR),
· PARTIDO DE ACCION LIBERAL (PAL),
PARTIDO LIBERAL REFORMISTA (PLR) CON:
· PARTIDO DE ACCION LIBERAL (PAL),
PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC) CON:
· PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA (PRSD),
· PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS (PTD),
· PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM) ,
· PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI),
PARTIDO ALIANZA PAIS (ALPAIS) CON:
· PARTIDOS DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DxC),
· PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM),
· PARTIDO ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD),
· PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD),
· PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA (PRSD), PARTIDO FRENTE AMPLIO,
PARTIDO DE ACCION LIBERAL (PAL) CON:
· PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR),
· PARTIDO DEMOCRATA POPULAR (PDP),
· PARTIDO NACIONAL VOLUNTAD CUIDADANA (PNVC),
PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA (PRSD) CON:
· PARTIDO ALIANZA PAIS (ALPAIS),
· PARTIDO ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD),
· PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM),
· PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC),
· PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD),
· FRENTE AMPLIO
· BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA (BIS),
· PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO DxC,
· PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS (PTD),
PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD) CON:
· PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA (UDC),
· PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA (PRSD),
· MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO (MODA),
· PARTIDO LIBERAR REFORMISTA (PLR),
PARTIDO NACIONAL VOLUNTAD CIUDADANA (PNVC) CON:
· PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DxC),
· PARTIDO ACCION LIBERAL (PAL),
· MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO (MODA),
PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE (PRI) CON:
· PARTIDO MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO (MODA),
· PARTIDO DEMOCRATA POPULAR (PDP),
· PARTIDO DE ACCION LIBERAL (PAL),
PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR) CON:
· PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE (PRI),
· PARTIDO ACION LIBERAL (PAL),
· PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI),
· PARTIDO LIBERAL REFORMISTA (PLR),
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANO (PTD) CON:
· PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL (PUN).
· PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO (PQDC), PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC),
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS (PTD) CON:
· PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO (PQDC), PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC),
PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA (PLD) CON:
· PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANA (UDC),
· PARTIDO DE ACCION LIBERAL (PAL),
· PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC),
· PARTIDO LIBERAL REFORMISTA (PLR),
· PARTIDO PAIS POSIBLE (PP),
· PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD),
· PARTIDO DEMOCRATA POPULAR (PDP),
DEPOSITADOS 19 DE NOVIEMBRE:
1.PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA (PLD) CON:
· PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR),
· PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE (PRI),
· PARTIDO MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO (MODA),
· PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA (UDC),
· PARTIDO NACIONAL VOLUNTAD CUIDADANA (PNVC),
2.PARTIDO BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA (BIS) CON:
· PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC),
3. PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS (PTD) CON:
· PARTIDO FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP),
· BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA (BIS),
· PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC),
4.PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC) CON:
· BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA (BIS),
· PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS (PTD),
5.PARTIDO FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) CON:
· PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS (PTD),
· PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO (PQDC),
· PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL (PUN),
· BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA (BIS),
· PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC),
6.PARTIDO NACIONAL VOLUNTAD CUIDADANA (PNVC) CON:
· PARTIDO DE ACCION LIBERAL (PAL),
7.PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM) CON:
· PARTIDO PAIS POSIBLE (PP),
8.PARTIDO MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO (MODA) CON:
· MOVIMIENTO INDEPENDIENTE NIGUA POR EL CAMBIO (MINPC),
PACTOS DE COALICION:
1.PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC) NIVEL PRESIDENCIAL:
(PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS (PTD); BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA (BIS); FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP), PARTIDO UNIDAD NACIONAL (PUN); PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO (PQDC))
RECIBIDO 15 DE NOVIEMBRE
2.PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC) NIVEL MUNICIPAL:
(PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS (PTD); BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA (BIS); PARTIDO FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP); PARTIDO UNIDAD NACIONAL (PUN); PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO (PQDC))
RECIBIDO EL 19 DE NOVIEMBRE
3.PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS (PTD):
(BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA (BIS); PARTIDO FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP); PARTIDO UNIDAD NACIONAL (PUN); PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO (PQDC))
RECIBIDO EL 19 DE NOVIEMBRE
4. PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS (PTD):
(BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA (BIS); PARTIDO FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP); PARTIDO UNIDAD NACIONAL (PUN); PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO (PQDC))
RECIBIDO EL 19 DE NOVIEMBRE