Elecciones 2020

Junta Central Electoral analizará 200 pactos de alianzas en un pleno la próxima semana

Niza Campos -
$!Junta Central Electoral analizará 200 pactos de alianzas en un pleno la próxima semana
Vista de los miembros del pleno de la Junta Central Electoral durante reunión con delegados de partidos. (Diario Libre/ Danelis Sena )

La Junta Central Electoral (JCE) se abocará a conocer 200 pactos de alianzas en un pleno a celebrarse el próximo miércoles 27 para luego pronunciarse al respecto.

El presidente de la Junta, Julio César Castaños Guzmán, indicó que como todos los pactos están por escritos procederán a sancionarlos.

Con ese anuncio, Castaños Guzmán dio por concluida la audiencia donde fueron presentados los pactos de alianzas de cara a las elecciones municipales de 2020.

A continuación la lista oficial de los pactos de alianzas depositados el 18 y 19 de noviembre:

DEPOSITADOS 18 DE NOVIEMBRE:

PARTIDO ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD) CON:

· PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DxC),

· PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD),

· PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA PRSD),

· PARTIDO ALIANZA PAIS (ALPAIS),

· PARTIDO FRENTE AMPLIO,

PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DxC) CON:

· PARTIDO NACIONAL VOLUNTAD CIUDADANA (PNVC),

· PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM),

· PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD),

· PARTIDO ALIANZA PAIS (ALPAIS),

· PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA (PRSD), PARTIDO FRENTE AMPLIO,

· PARTIDO ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD),

PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD) CON:

· PARTIDO ALIANZA PAIS (ALPAIS)

· PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA (PRSD),

· PARTIDO FRENTE AMPLIO,

· PARTIDO ALIANZA POR LA DEMOCRACIA,

PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM) CON:

· PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD),

· PARTIDO ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD),

· PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA (PRSD), PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DxC),

· PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO(PRSC),

· PARTIDO PAIS POSIBLE (PP),

· PARTIDO FRENTE AMPLIO,

· PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS (PTD), PARTIDO ALIANZA PAIS (ALPAIS),

FRENTE AMPLIO CON:

· PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA (PRSD), PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM),

· PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD),

· PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DxC),

· PARTIDO ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD),

· PARTIDO ALIANZA PAIS (ALPAIS),

PARTIDO LIBERAL REFORMISTA (PLR) CON:

· PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE (PRI),

· MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO (MODA),

· PARTIDO DEMOPCRATA INSTITUCIONAL (PDI),

· PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR),

· PARTIDO DE ACCION LIBERAL (PAL),

PARTIDO LIBERAL REFORMISTA (PLR) CON:

· PARTIDO DE ACCION LIBERAL (PAL),

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC) CON:

· PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA (PRSD),

· PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS (PTD),

· PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM) ,

· PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI),

PARTIDO ALIANZA PAIS (ALPAIS) CON:

· PARTIDOS DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DxC),

· PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM),

· PARTIDO ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD),

· PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD),

· PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA (PRSD), PARTIDO FRENTE AMPLIO,

PARTIDO DE ACCION LIBERAL (PAL) CON:

· PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR),

· PARTIDO DEMOCRATA POPULAR (PDP),

· PARTIDO NACIONAL VOLUNTAD CUIDADANA (PNVC),

PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA (PRSD) CON:

· PARTIDO ALIANZA PAIS (ALPAIS),

· PARTIDO ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD),

· PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM),

· PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC),

· PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD),

· FRENTE AMPLIO

· BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA (BIS),

· PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO DxC,

· PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS (PTD),

PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD) CON:

· PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA (UDC),

· PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA (PRSD),

· MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO (MODA),

· PARTIDO LIBERAR REFORMISTA (PLR),

PARTIDO NACIONAL VOLUNTAD CIUDADANA (PNVC) CON:

· PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DxC),

· PARTIDO ACCION LIBERAL (PAL),

· MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO (MODA),

PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE (PRI) CON:

· PARTIDO MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO (MODA),

· PARTIDO DEMOCRATA POPULAR (PDP),

· PARTIDO DE ACCION LIBERAL (PAL),

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR) CON:

· PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE (PRI),

· PARTIDO ACION LIBERAL (PAL),

· PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI),

· PARTIDO LIBERAL REFORMISTA (PLR),

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANO (PTD) CON:

· PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL (PUN).

· PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO (PQDC), PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC),

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS (PTD) CON:

· PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO (PQDC), PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC),

PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA (PLD) CON:

· PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANA (UDC),

· PARTIDO DE ACCION LIBERAL (PAL),

· PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC),

· PARTIDO LIBERAL REFORMISTA (PLR),

· PARTIDO PAIS POSIBLE (PP),

· PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD),

· PARTIDO DEMOCRATA POPULAR (PDP),

DEPOSITADOS 19 DE NOVIEMBRE:

1.PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA (PLD) CON:

· PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR),

· PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE (PRI),

· PARTIDO MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO (MODA),

· PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA (UDC),

· PARTIDO NACIONAL VOLUNTAD CUIDADANA (PNVC),

2.PARTIDO BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA (BIS) CON:

· PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC),

3. PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS (PTD) CON:

· PARTIDO FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP),

· BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA (BIS),

· PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC),

4.PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC) CON:

· BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA (BIS),

· PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS (PTD),

5.PARTIDO FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) CON:

· PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS (PTD),

· PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO (PQDC),

· PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL (PUN),

· BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA (BIS),

· PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC),

6.PARTIDO NACIONAL VOLUNTAD CUIDADANA (PNVC) CON:

· PARTIDO DE ACCION LIBERAL (PAL),

7.PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM) CON:

· PARTIDO PAIS POSIBLE (PP),

8.PARTIDO MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO (MODA) CON:

· MOVIMIENTO INDEPENDIENTE NIGUA POR EL CAMBIO (MINPC),

PACTOS DE COALICION:

1.PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC) NIVEL PRESIDENCIAL:

(PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS (PTD); BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA (BIS); FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP), PARTIDO UNIDAD NACIONAL (PUN); PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO (PQDC))

RECIBIDO 15 DE NOVIEMBRE

2.PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC) NIVEL MUNICIPAL:

(PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS (PTD); BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA (BIS); PARTIDO FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP); PARTIDO UNIDAD NACIONAL (PUN); PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO (PQDC))

RECIBIDO EL 19 DE NOVIEMBRE

3.PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS (PTD):

(BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA (BIS); PARTIDO FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP); PARTIDO UNIDAD NACIONAL (PUN); PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO (PQDC))

RECIBIDO EL 19 DE NOVIEMBRE

4. PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS (PTD):

(BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA (BIS); PARTIDO FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP); PARTIDO UNIDAD NACIONAL (PUN); PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO (PQDC))

RECIBIDO EL 19 DE NOVIEMBRE

20191121 https://www.diariolibre.com

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