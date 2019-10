$!Junta Central Electoral rechaza la creación de cinco partidos

La Junta Central Electoral informó en su resolución 21-2019 que la agrupación política Partido Progresista Popular (PPP), la cual solicitó reconocimiento, no calificó “para la etapa de verificación de campo por no haber completado su expediente, de acuerdo al artículo 15 de la Ley 33-18, razón por la cual el Pleno de la institución no aceptó la solicitud de reconocimiento legal”.

En su resolución 22-2019 rechazó la creación de las agrupaciones políticas País Posible, Partido Generación de Servidores (PGS), Movimiento Patria Para Todos (MPT) y Partido Comunitario Integrado (PACI), por haber “cumplido con los requisitos exigidos por referida ley y el Reglamento que establece el Procedimiento para el Reconocimiento de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, razón por la cual el Pleno de la institución no aceptó las solicitudes de reconocimiento legal”.

En la misma resolución, de fecha 15 de octubre de este año, el pleno del organismo rechazó aprobar 11 movimientos alegando que no cumplieron con los requisitos.

Los no aceptados fueron: el Movimiento Progresista Comunitario (MPC), Movimiento Arcoíris Nueva Generación (MANIG), Movimiento De Conciliación (MC), Movimiento Independiente De Rescate Esperanza Serie 23 (MIRE), Movimiento Independiente Seibano (MOPIS), Movimiento Independiente Cristianos En Acción (MICA), Movimiento Fuerzas Vivas Veganas (FUVEGAS), Movimiento Caminando Hacia El Poder (MACANDO), Movimiento De Integración Al Desarrollo Altagraciano (MOVIDA), Movimiento El País Que Queremos (EPQ) y Movimiento Justiciero Democrático Dominicano (MJDD) Los Paisanos, ya que las mismas “no han cumplido con los requisitos exigidos por la Ley 33-18 ni con el Reglamento que establece el Procedimiento para el Reconocimiento".