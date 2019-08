$!Junta Central Electoral revisará listas de precandidatos del PLD y PRM

Requisitos

Los partidos exigieron a los aspirantes a cargos electivos cumplir una serie de requisitos, entre ellos someterse a pruebas para determinar consumo de drogas. Las pruebas antidoping son para determinar consumo de cocaína, anfetamina, marihuana y opiáceos.

Además, los precandidatos tenían que estar inscrito en el registro de militantes o padrón del partido, no estar en el servicio militar o policial activo por lo menos durante los tres años previos a las elecciones presidenciales y presentar constancia escrita que acredite la no presencia de sustancias psicotrópicas en la sangre u orina, realizada en el país por un laboratorio reconocido, con un periodo máximo de vigencia no mayor de un mes antes de la inscripción. Certificación de no antecedentes penales, firmar carta de compromiso partidario y haber participado en cursos de formación política del partido, entre otros.