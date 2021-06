$!Junta Electoral del Distrito congelará y fusionará patrón de electores en algunos colegios

La Junta del Distrito Nacional aprobó este jueves congelar el patrón electoral en aquellos colegios electorales con una cantidad mayor a 550 o 600 electores y fusionar todos aquellos colegios derivados de otros (hijo-madre) cuando ambos estén por debajo de 150 personas.

La decisión está contenida en un reporte de revisión de recintos electorales en condiciones críticas en el Distrito.

El departamento de Unidad Técnica y Logística Electoral de esa institución se encargó, junto a la Secretaría, de realizar las visitas de revisión a 69 recintos electorales y realizó un reporte explicativo sobre los hallazgos y posibles alternativas en cada caso.

En el reporte, que fue revisado, discutido y aprobado por el pleno ampliado de esa Junta Electoral del Distrito Nacional, se dispuso congelar los colegios electorales con una cantidad mayor a 550 o 600 electores; revisar los espacios disponibles para crear nuevos colegios electorales; crear 1 o 2 colegios electorales (según sea necesario) cuando todos los colegios del recinto electoral excedan los 550 electores; en caso de no disponibilidad de espacio en el mismo recinto para habilitar un nuevo colegio electoral, evaluar la apertura del mismo en un recinto cercano y valorar la fusión de todos aquellos colegios electorales hijos (A, B, C, etc.) con el colegio madre, cuando ambos estén por debajo de 150 electores.

El Pleno de la Junta Central Electoral ha estado desarrollando una serie de encuentros regionales para conocer de las condiciones de las instituciones municipales a fin de tener la información necesaria y dar respuesta a las situaciones reportadas. Debido a las restricciones y los nuevos horarios de toque de queda, los encuentros han sido pospuestos por el Pleno.