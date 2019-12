$!Juntas electorales decidirán este miércoles sobre candidaturas municipales

En ese orden, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos tienen la posibilidad de depositar durante el día de hoy y mañana hasta las 6:00 de la tarde por ante las juntas electorales que hayan sido sometidas, así como corregir aquellas que por incumplimiento de la cuota de equidad de género no hayan sido debidamente formuladas.

De producirse renuncias de candidatos propuestos formalmente, las sustituciones serán permitidas con la presentación de la renuncia, firmada en original por el candidato renunciante y la nueva propuesta será sometida por las autoridades nacionales o locales del partido, mediante instancia que deberá incluir el o los nombres, generales y fotografías de las nuevas propuestas, las cuales serán incorporadas por las juntas electorales en la plataforma informática.

A partir de las 6:00 de la tarde no se recibirán completivos o correcciones de propuestas de candidaturas, debiendo a las Juntas Electorales decidir las mismas en el plazo de la medianoche.

De conformidad con la ley, una propuesta podrá ser rechazada completa si la misma no cumple con los requisitos establecidos en ella; sin embargo, si de la propuesta un candidato no cumpliere con los requisitos exigidos, se podrá rechazar esa candidatura más no la propuesta completa.