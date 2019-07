$!La Junta Central Electoral está preparada para las elecciones de febrero 2020

La propuesta que realizaron representantes de la municipalidad para que se unifiquen las elecciones del 2020, no provocó mayor impacto en la Junta Central Electoral (JCE), desde donde su presidente Julio César Castaños Guzmán, dijo que le es indiferente que “sean en febrero o en mayo”.

Precisó que la JCE está totalmente preparada para las elecciones municipales del 16 de febrero y las presidenciales y congresuales del 17 de mayo, así como para una eventual segunda vuelta.

A su juicio, los comicios del venidero año son una realidad a la que se le debe dar el frente.

Castaños Guzmán destacó que actualmente están embarcados en la preparación de las primarias del 6 de octubre próximo, en las que dos de los partidos escogerán sus candidatos a cargos electivos.

Como parte de ese montaje manifestó que ya se han recibido más de 30 mil equipos del voto automatizado y que a fines de este mes se estaría recibiendo el total de la mercancía.

“La JCE está totalmente preparada para las elecciones del 16 de febrero de 2020. A nosotros nos es indiferente que las elecciones municipales sean en febrero o en mayo”, afirmó en un mensaje del Twitter de la JCE, que recoge su comparecencia en el programa radial “El Interactivo” de la emisora Súper 7 FM.

Asimismo al conversar con periodistas de la fuente electoral, el presidente de la JCE afirmó que están trabajando sin parar conforme a los plazos legales y administrativos contemplados en el cronograma de las elecciones.

"Si, todo está marchando muy bien, nos sentimos tranquilos, seguros de que tendremos un proceso exitoso, transparente y confiable, que vendrá a fortalecer la democracia y la institucionalizad”, enfatizó.

Castaños Guzmán fue cuestionado sobre la solicitud de actores de la municipalidad, para que en una eventual modificación a la Constitución de la República se unifiquen las elecciones municipales con las congresionales y presidenciales del 2020.

“Ese no es un tema que ni si quiera me entusiasma o no me entusiasma, ese es un asunto del Congreso, y estamos preparados para llevar el calendario que existe”, aseveró en torno al tema.

Fechas de simulacros

Castaños Guzmán informó ayer las fechas de los simulacros y pruebas que realizará en todo el país sobre el voto automatizado, a los fines de que los ciudadanos conozcan el modelo de votación.

Indicó que se realizarán cuatro simulacros en total, incluida una prueba local el día 24 de julio; una regional el 7 de agosto; así como una focalizada el 22 de agosto y, finalmente, un simulacro nacional programado para el 8 de septiembre.

Explicó que en las demostraciones serán utilizados parte de los 55,000 equipos contratados por la JCE para la implementación del modelo de votación, que fue creado por técnicos del organismo.