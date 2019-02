$!La Junta esperará reunión PLD para acuerdo primarias

La posición que adoptará el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sobre las primarias pone en compás de espera la firma de un acuerdo que pretende suscribir la Junta Central Electoral (JCE) con todas las organizaciones que escogerán sus candidatos a través de esa metodología.

Aunque los trabajos para su celebración se mantendrán, no se podrá plasmar hasta tanto se firme un documento con todas las prerrogativas y los consensos logrados.

“En el caso del PLD su Comité Político tiene una reunión el día 4 de marzo y en tanto todavía no tenemos de ellos, lo que sería la posición de su partido, esto pone en compás de espera hasta ese día, independientemente de que se continúe trabajando en la parte técnica, lo que sería la firma de un acuerdo entre los partidos y la JCE”, precisó Julio César Castaños Guzmán, presidente de la Junta.

Asimismo, indicó que ese organismo y los cinco partidos que harán primarias se reunirán de nuevo el próximo lunes para discutir las posibilidades de una reducción del costo del proceso. Se analizará la propuesta del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que pidió bajar el número de colegios de 7 mil a 5 mil y el número de personal en las mesas electorales de 5 a 3.

Castaños Guzmán informó que con base en ello harán una proyección del modelo que resulte más económico.

“Para examinar punto por punto el desglose del presupuesto y de los recursos para que a los partidos les quede clara la parte que les corresponde a ellos y a la Junta”, apuntó.

No obstante, advirtió que la calidad de las primarias no se puede poner en peligro. “Se harán los ajustes que haya que hacer en la medida que no quede comprometida la integridad, su calidad y seguridad, porque no es algo que se puede ir recortando a la ligera”, aseguró.

El presidente de la Junta dijo estar esperanzado en que habrá un acuerdo sobre el financiamiento de las primarias “porque el Estado quebrado no está”. Harán primarias el PLD, PRM, PRD, Alpaís y Opción Democrática.