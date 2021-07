Legisladores de las zonas fronterizas preocupados ante situación de Haití

Los diputados de la zona fronteriza expresaron este miércoles su preocupación por las repercusiones que se podría desencadenar luego de que un comando armado irrumpiera esta madrugada la casa del presidente de Haití Jovenel Moïse y causara su muerte, hiriendo a su esposa Martine Moïse de gravedad.

Juan Alberto Aquino, diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por la provincia de Elías Piña, destacó que principal preocupación es que hasta el momento las autoridades de Gobierno todavía no han desplegado ningún tipo de seguridad que evite cualquier que pueda suceder.

Indicó que hasta el momento el despliegue del “Plan de Contingencia Gavion” dado a conocer por el presidente Luis Abinader solo ha sido por Twitter, lo cual no d ningún tipo de seguridad.

“Desde tempranas horas debíamos tener un presidente que se ocupara de tener la frontera nacional resguardada. Nosotros queremos que se protejan a los dominicanos porque Haití es un país fallido y si no se protege puede pasar cualquier cosa”, destacó Aquino.

Mientras que Darío Zapata, diputado de Dajabón por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), catalogó acertada “Plan de contingencia Gavión” y realizó un llamado a la comunidad internacional para que intervenga Haití, debido a que este no tiene presidente, ni primer ministro porque no fue ratificado, ni Congreso Nacional.

“Es un Estado totalmente fallido que no nos ofrece a nosotros la más mínima garantía de estabilidad y como vecinos, nosotros estamos llamando una intervención de la ONU y de los demás organismos internacionales que intervengan inmediatamente a Haití porque la situación es que allá no hay autoridad no hay garantía de control de seguridad de Estado”, destacó Zapata.

Explicó que como no hay un gabinete de Gobierno, no hay quien designe a un primer ministro por lo que consideró que actualmente es un organismo fallido.

“Estamos preocupados naturalmente, por lo que llamamos a los organismos internacionales, tanto que nos reclaman a nosotros, que hoy den la cara ante esta situación”, dijo.

El “Plan de Contingencia Gavión” es una operación que fue dada a conocer por el Ministerio de Defensa (MIDE), el cual incluye todas las operaciones necesarias por aire, mar y tierra, para mantener la soberanía y la integridad del territorio nacional en los casos en que se producen situaciones sociales y políticas en Haití, que pueden desestabilizar la región fronteriza y otras regiones.