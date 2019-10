$!Leonel arrecia su lucha por el poder y lanza duras advertencias a Junta Central

Tras presentar las que considera nuevas pruebas para avalar su denuncia de fraude en las primarias, el expresidente Leonel Fernández se manifestó ayer junto a sus seguidores frente a la Junta Central Electoral (JCE), donde advirtió “que cuando se obstaculiza el acceso democrático al poder la respuesta de los pueblos es la revolución”.

“No queremos llegar a esos extremos, no deseamos llegar a esos extremos, la sociedad dominicana quiere paz, tranquilidad, sosiego, pero es importante que la delincuencia política dé lugar a la seriedad y que por consiguiente con una investigación se pondrá en claridad todo lo que ha acontecido”, aseveró.

Fernández demandó que se realice una auditoría forense a los equipos del voto automatizado utilizados en los procesos, y señaló que el silencio no será tomado como respuesta.

Afirmó que su lucha la llevará a cabo en cada rincón de la República Dominicana y en el plano internacional.

“Le diremos no al fraude, le diremos sí a la democracia, y queremos elecciones libres, transparentes, diáfanas, seguras para los comicios del 2020, de lo contrario la democracia en la República Dominicana quedará definitivamente aniquilada dando lugar a lo que queremos evitar, a desempolvar el proyecto revolucionario”, enfatizó.

Sostuvo que no acudió en busca de que se le reconozca una candidatura triunfante, “estoy aquí para defender la democracia de la República Dominicana”.

“Como consecuencia de haberse perpetrado ese fraude contra la democracia dominicana, exigimos una profunda investigación, que se depuren responsabilidades y que los responsables sean llevados a la Justicia”, manifestó.

Criticó que la Junta decidió mediante resolución contratar a una empresa internacional de reconocida reputación técnica para realizar una auditoría técnica al código fuente del software que se utilizaría en el sistema, tal y como lo establece su propia ley, y no lo hizo.

Destacó: “Habían pasado más de seis meses y le habíamos pedido por escrito a la JCE que hiciera esa auditoría técnica, porque de lo contrario, no se certificaría el sistema. Cuando le preguntamos a la JCE por qué no se hizo, nos dijeron porque el Gobierno no había entregado los fondos requeridos en el tiempo dado”.

Fernández en la manifestación se hizo acompañar de Rafael Alburquerque, Radhamés Jiménez, Bautista Rojas Gómez, Freddy Pérez, Henry Merán y Rubén Maldonado, entre otros dirigentes.