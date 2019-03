$!Leonel Fernández anuncia presentará en el Estadio Olímpico sus dos millones de firmas

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y expresidente de la República, Leonel Fernández, encabezó este domingo un multitudinario acto con el sector salud del país, en el que fue enfático en sus planteamientos en contra de una modificación constitucional que habilite la reelección presidencial.

“El próximo 5 de mayo tendremos un gran acto en el Estadio Olímpico, Félix Sánchez, para anunciarles al pueblo dominicano que ya existe esa fuerza organizada integrada por dos millones de ciudadanos que luchan por la democracia y por el respeto la Constitución en la República Dominicana”, declaró Fernández ante un Salón La Mancha del Hotel Barceló Lina, repleto de seguidores del área de la salud.

El exmandatario expresó que el PLD llegará a 28 años de haber ganado por vez primera, y a 24 de poder, significando que es la primera vez que en la historia dominicana se ejerce tan largamente el poder, pero en democracia, libertad y en respeto a los derechos humanos.

“Si el pueblo dominicano nos sigue favoreciendo con su respaldo, es porque los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana han significado una transformación radical, en lo económico, lo social, lo político, lo cultural y lo tecnológico en nuestro país”, destacó Fernández.

Ante la algarabía de los presentes el líder político, dijo: “Donde quiera que voy digo lo mismo (...) por las multitudes que observo, ‘estamos aquí por estar embullao, pero estamos seguros que estamos ganao’”.

Finalizó su discurso diciendo: “En favor de una salud de calidad... no hay marcha atrás; en defensa de la democracia... no hay marcha atrás, en respeto a la Constitución de la República... no hay marcha atrás”.

La actividad estuvo representada por el subsecretario de la Secretaría de Salud del PLD, Walter Encarnación. Fernández manifestó por las huelgas médicas y abogó porque los profesionales de la salud tengan salarios dignos. También respaldó una segunda “ola de reformas en ese sector.