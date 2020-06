Leonel Fernández: "Gonzalo Castillo no tiene opinión sobre nada"

El expresidente de la República y candidato a dicha posición, Leonel Fernández, aseguró que el aspirante oficialista Gonzalo Castillo es una creación artificial de la publicidad.

Fernández declaró que Castillo “es una creación artificial de la publicidad y de los consultores políticos, pero resulta que él no tiene opinión sobre nada”.

Agregó que al candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) “le preguntan sobre educación y no tiene opinión sobre educación ni buena ni mala, no tiene. Usted le pregunta sobre el sector salud y no tiene opinión el sector salud. No tiene opinión sobre nada”, recalcó.

“Cuando un pueblo ve que quien aspira a dirigirle no tiene opinión sobre nada, le da la espalda, no importa todo el volumen de recursos que esté utilizando. Es una creación artificial de la publicidad, puntualizó el candidato presidencial por el Partido Fuerza del Pueblo (FP).

Además, sostuvo que Castillo no puede avanzar en el respaldo popular debido a que es un candidato sin sustancia. “Muchas vallas, muchas cosas bien logradas publicitariamente, pero resulta que en el candidato no hay sustancia y eso le impide avanzar en el apoyo popular”, enfatizó.