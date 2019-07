Leonel Fernández muestra fuerza contra reforma; dice no puede apoyar a Danilo Medina

Miles de seguidores del expresidente Leonel Fernández desafiaron el fuerte aguacero que cayó la tarde de ayer y marcharon desde la avenida Enrique Jiménez Moya con Avenida de la Salud de esta capital, hasta el Congreso Nacional por el respeto a la Constitución.

Bajo la fuerte lluvia, el presidente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) manifestó que tiene un profundo respeto por el mandatario Danilo Medina, sin embargo, aclaró que no puede apoyar una modificación a la Carta Magna. “Lo lamento pero yo no lo puedo apoyar”, enfatizó ante la multitud que se mantuvo pendiente de su discurso de principio a fin.

Fernández dijo que no es cierto el planteamiento de algunos sectores de que su iniciativa responde a apetencias personales o que es producto de una lucha de tendencias a lo interno del partido oficialista encabezada por él y por el presidente Danilo Medina.

“En el año 2010 nosotros promovimos una nueva Constitución integral en la República Dominicana, se hizo por vez primera en este país y fueron consultados diferentes sectores ... fue una Constitución íntegra que estableció un estado social y democrático de derecho en República Dominicana”, recordó.

Enfatizó que la mayoría está representada en el pueblo dominicano, y que más de un 80 % de ese pueblo se opone a la reforma, y agregó que una Constitución es un pacto social y no un monopolio exclusivo de un Congreso o de un parlamento.

Antes de su discurso, Fernández -quien ha gobernado el país en tres ocasiones y aspira a un cuarto mandato- firmó el libro en el que se opone a una posible reforma constitucional y que desde hace más de una semana sus seguidores rubrican en las afueras de la sede del Poder Legislativo.

“Esta lucha de la defensa de la Constitución no es conmigo, va más allá de cualquier organización política, es un tema de la sociedad dominicana para que la Carta Sustantiva no sea reformada para permitir la reelección. Me conmueve profundamente estar frente al Congreso Nacional pidiendo respeto a la Constitución dominicana”, proclamó Fernández.

Bajo consignas, pancartas y el sonar de redoblantes, también expresó respeto por los miembros del Comité Político y Central del PLD. Como en todos estos días, el Congreso Nacional se mantuvo acordonado de guardias y policías.

A Fernández le acompañó su hijo, Omar Fernández; el merenguero Johnny Ventura, quien interpretó el tema, “No está en venta la Constitución”. Además, los diputados Carlos Guzmán, Henry Merán, Rubén Maldonado; los altos dirigentes peledeístas Bautista Rojas Gómez, Franklin Almeyda Rancier y el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán (Vinicito), entre otros miembros de partidos minoritarios.

El también presidente del PLD concluyó su discurso diciendo: “No hay marcha atrás en la defensa del futuro del pueblo dominicano y el porvenir de la Constitución; que viva la República Dominicana, que viva la Constitución y que viva la democracia”.

Se detuvo la reforma

El senador por Puerto Plata y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) José Ignacio Paliza, aseguró que esa organización política seguirá el lineamiento que trazó el fallecido dirigente de esa organización Hugo Tolentino Dipp en contra de una posible reforma a la Constitución.

Mientras el senador por la provincia Independencia, Juan Orlando Mercedes, afirmó que el Congreso Nacional es el escenario para someter un proyecto de ley de convocatoria a la Asamblea Nacional Revisora y sostuvo que “las condiciones están dadas para llevar a cabo este proceso de reforma constitucional” que habilitaría al presidente Medina como candidato en las elecciones del 2020.

Ayer tarde el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez y el representante de Santiago, Julio César Valentín, estuvieron en el Palacio Nacional y aunque ambos insistieron en que su visita no fue motivada por el tema de la reforma a la Constitución, se especuló que el tema tratado fue ese.

Pared Pérez, quien fue entrevistado al finalizar la sesión de ayer sobre si aún hay tiempo para someter el proyecto de reforma a la Carta Magna, precisó: “Para lo único que no hay tiempo es para no morirse, después para todo hay tiempo”, con una amplia sonrisa en los labios.