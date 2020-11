$!Lo que espera a Trump al salir de la Casa Blanca

OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA POR EL FAMOSO 'RUSIAGATE'

La injerencia rusa en las elecciones de 2016 ocupó miles de titulares y centró la atención del país desde que Trump tomó posesión.

Tras años de investigación, el fiscal especial Robert Mueller afirmó ante el Congreso que 'no' exoneraba al gobernante de ningún delito de obstrucción a la justicia, por el que podría ser enjuiciado cuando abandone la Casa Blanca.

En su informe, Mueller escribió que no podía imputar a Trump mientras era presidente porque no tenía pruebas de una presunta colaboración entre el Kremlin y su equipo de campaña de 2016, pero destacó que si hubiera estado 'seguro' de que el presidente 'claramente no había cometido un crimen de obstrucción a la justicia', entonces lo habría dicho. Y ese último caso se estudiaría ahora.