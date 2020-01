$!Los delitos electorales serán perseguidos en las elecciones

Los delitos electorales se perseguirán por primera vez en la República Dominicana teniendo como punto de partida las elecciones municipales del 16 de febrero conforme a la aplicación de la Ley de Régimen Electoral 15-19.

Como parte de ese proceso ayer el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán sostuvieron un encuentro para afinar los mecanismos y los procedimientos.

Según el procurador donde se incurra en un delito allí estarán los fiscales, quienes se encargarán de investigarlo y perseguirlo, ya sea por denuncias oficiales o de oficio.

“Todos los fiscales de la República Dominicana estarían trabajando y colaborando con esta importante legislación al igual como lo hacen con todos los delitos y se encuentran prestos y capacitados para poder perseguirlos”, afirmó.

Rodríguez explicó que los fiscales ejercerán sus funciones en base a la territorialidad, por ser la única forma de ser efectivos.

“El Ministerio Público tiene facultades muy claramente establecidas y puede actuar ya sea por una denuncia u oficio. Nosotros no podemos llevar a los tribunales donde son los jueces los que finalmente toman la decisión, ni casos aéreos ni mal instrumentados”, especificó.

Sostiene que la Ley contempla al igual que en todos los delitos actuaciones por interés de parte o por oficio.

Mientras Castaños Guzmán advirtió que los sobornos destinados a quebrantar la voluntad de los ciudadanos se tipifican como un delito electoral y en consecuencia se perseguirán y sancionarán.

Destacó que nunca se ha registrado una querella formal por parte de algún partido o ciudadano y por ende no existen condenas por esa causa en los tribunales. En ese sentido aseveró que ha habido una irresponsabilidad colectiva de la clase política dominicana que no ha parado de quejarse y no hace absolutamente nada sobre los delitos electorales.

Manifestó que corresponderá al Ministerio Público en coordinación con las juntas y la JCE dar los pasos para los sometimientos a la justicia de los violadores de la Ley 15-19.

“Ojalá ningún dominicano transgreda la ley, pero yo si quisiera a apostar a que por primera vez este año las instituciones sometamos a alguien a la justicia y como tal la persona sea condenada y multada como corresponde”, detalló.

Indicó que la JCE, la Procuraduría de la República y el Tribunal Superior Electoral (TSE), en lo inmediato definen el rol a jugar cada uno.