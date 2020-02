$!Los problemas técnicos que provocaron la suspensión de las elecciones

Los problemas técnicos que provocaron que la Junta Central Electoral (JCE) suspendiera las elecciones municipales de este domingo van desde fallas en el equipo de impresión del recibo de votación hasta la ausencia de algunos partidos en la boleta digital.

El acceso a internet de los equipos, candidatos a regidores que no aparecía en la boleta, colegios electorales que no pudieron ingresar al sistema de la JCE y funcionarios de mesas que no podían votar donde estaban asignados, fueron algunos de los fallos más denunciados.

Durante un recorrido por el recinto Don Bosco, República de Nicaragua y la Escuela Salesiana Sagrado Corazón de Jesús y la República Dominicana, ubicados los tres últimos en el sector de Villa Juana, en el Distrito Nacional se verificaron las citadas fallas, que provocaron la suspensión de las elecciones.